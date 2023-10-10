Огненное кольцо. В октябре произойдет редкое солнечное затмение — когда и где можно увидеть
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Наука и медицина
Дата публикации

Огненное кольцо. В октябре произойдет редкое солнечное затмение — когда и где можно увидеть

Солнечное затмение
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Источник:  Space

В октябре произойдет одно из самых редких солнечных затмений — кольцеобразное солнечное затмение, когда Луна не полностью закрывает собой Солнце.

Где и когда будет солнечное затмение

Солнечное затмение 134 сарос состоится в субботу, 14 октября.

Кольцеобразное затемнение в субботу будет происходить, когда видимый диаметр Луны меньше диаметра Солнца. Он блокирует огромную зону солнечного света. Поэтому Солнце похоже на кольцо.

Максимальную фазу можно увидеть с территории США. Также ее увидят жители Центральной Америки, Колумбии и Бразилии.

Это затмение по времени будет всего несколько минут. Но в Никарагуа и Коста-Рике можно наблюдать затмение более 5 минут. Во время самого затмения, когда Солнце будет похоже на черный шар, Луна закроет до 90% площади нашего светила.

Украинцы смогут наблюдать затмение только онлайн. Трансляция онлайн начнется 14 октября в 18.30.

Трансляцию будут проводить в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Последнее кольцевое солнечное затмение было два года назад - 10 июня 2021 года.

Как солнечное затмение повлияет на людей

Нет научных доказательств того, что солнечное затмение как-то особенно влияет на человека. Но на это явление могут отреагировать чувствительные и метеозависимые люди.

Солнечное затмение может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствовать повышению напряженности и конфликтов в межличностных отношениях и обществе. У детей при солнечном затмении может возникнуть бессонница и обострение страхов. У взрослых людей, занятых ежедневными делами, может возникнуть плохое настроение, усталость или раздражительность.

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