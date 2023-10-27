Лунное затмение 28 октября. Когда и как можно будет увидеть

28 октября материковая часть Европы, включая Украину, сможет наблюдать за частичным лунным затмением.
Когда можно будет увидеть лунное затмение
28 октября европейские наблюдатели увидят частичное лунное затмение, на котором будет видна часть Луны с темной тенью от Земли.
Это будет небольшое частичное лунное затмение, только относительно узкая часть Луны будет затемнена Землей, которая пройдет над ее поверхностью.
Продолжительность затемнения – 4 ч 25 мин. Его начало – 21:01 по киевскому времени, а закончится оно в 01:26 29 октября.
Пика лунное затмение достигнет в 23:14 по киевскому времени.
Для тех, кто следит за затмениями в Европе, лунное затмение станет желанным зрелищем, поскольку в этом году на материковой Европе не было видно других затмений.
Гибридное солнечное затмение 20 апреля было видно только вокруг Индонезии и Австралии.
Недавнее частичное солнечное затмение 14 октября было ограничено для наблюдателей в Северной и Южной Америке.
Частичное лунное затмение 28 октября можно увидеть на большей части Африки, Ближнего Востока и Азии, в восточной Америке во время восхода Луны и в западной Австралии во время заката Луны.
Что такое лунное затмение
Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет, проходящий к поверхности Луны.
Это вызывает потемнение и изменение цвета на Луне.
Любой солнечный свет, проходящий мимо Земли и попадающий на поверхность Луны, преломляется атмосферой нашей планеты.
Именно это влечет за собой ржаво-красный цвет, который можно увидеть во время полного лунного затмения.
Во время полного лунного затмения вся Луна будет выглядеть красной, но во время частичного затемнения красной будет только ее часть.
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