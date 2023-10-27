Лунное затмение 28 октября. Когда и как можно будет увидеть

Когда можно будет увидеть лунное затмение

28 октября европейские наблюдатели увидят частичное лунное затмение, на котором будет видна часть Луны с темной тенью от Земли.

Это будет небольшое частичное лунное затмение, только относительно узкая часть Луны будет затемнена Землей, которая пройдет над ее поверхностью.

Продолжительность затемнения – 4 ч 25 мин. Его начало – 21:01 по киевскому времени, а закончится оно в 01:26 29 октября.

Пика лунное затмение достигнет в 23:14 по киевскому времени.

Для тех, кто следит за затмениями в Европе, лунное затмение станет желанным зрелищем, поскольку в этом году на материковой Европе не было видно других затмений.

Гибридное солнечное затмение 20 апреля было видно только вокруг Индонезии и Австралии.

Недавнее частичное солнечное затмение 14 октября было ограничено для наблюдателей в Северной и Южной Америке.

Частичное лунное затмение 28 октября можно увидеть на большей части Африки, Ближнего Востока и Азии, в восточной Америке во время восхода Луны и в западной Австралии во время заката Луны.

Что такое лунное затмение

Лунное затмение происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет, проходящий к поверхности Луны.

Это вызывает потемнение и изменение цвета на Луне.

Любой солнечный свет, проходящий мимо Земли и попадающий на поверхность Луны, преломляется атмосферой нашей планеты.

Именно это влечет за собой ржаво-красный цвет, который можно увидеть во время полного лунного затмения.

Во время полного лунного затмения вся Луна будет выглядеть красной, но во время частичного затемнения красной будет только ее часть.