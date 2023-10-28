Прячемся от ветра. Синоптикиня дала прогноз погоды на выходные

28 октября в Украине практически всюду ожидаются дожди и сильные порывы ветра, однако уже 29 октября начнется сухая погода с солнцем и теплом.

Погода в Киеве и Украине 28 октября

Синоптикиня Наталья Диденко сообщает, что 28 октября в ночные и утренние часы пройдут дожди в большинстве областей Украины, а днем преимущественно небольшие осадки задержатся в северных областях и местами в западной части.

На остальной территории – центр, восток, юг – осадков не предполагается.

Также, в субботу, 28 октября, в большинстве областей Украины ожидается сильный ветер, до 17-22 метров в секунду, иногда и сильнее, до 25 метров в секунду.

Очень будьте осторожны завтра под старыми деревьями, крышами домов, билбордами, закрепите на открытых балконах и террасах неустойчивые предметы! Поделиться

В Киеве также сильный северо-западный ветер со штормовым порывом до 20 метров в секунду и более. Температура воздуха около +14 градусов.

Прогноз погоды на 29 октября

29 октября везде в Украине ожидается сухая солнечная погода с высокой температурой воздуха +14+19 градусов, на юге - +20+24 градуса, на северо-востоке - +10+13 градусов.

Такая же отличная погода ожидается в понедельник-вторник - солнечно (если туманы не помешают) и с температурой воздуха +15+20 градусов, на юге до +24 градусов. Поделиться

В Киеве 29 октября стихнет ветер, температура поднимется до +14+16 градусов. В понедельник-вторник возможно до +20 градусов.