У Києві через негоду загинула людина та є травмовані

28 жовтня у Києві через негоду та сильні пориви вітру на чоловіка впало дерево, від чого він загинув. Ще в кількох областях зникло електропостачання.

Наслідки негоди в Києві

КМДА повідомляє, що в столиці зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду:

У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм він помер.

Також у Шевченківському районі через падіння гілок жінка отримала травму хребта. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

Містян закликали без нагальної потреби не виходити на вулицю. До кінця дня 28 жовтня пориви вітру можуть сягати 25-28 м/c, що становить ІІ рівень небезпечності.

Наслідки негоди в областях

На Рівненщині внаслідок негоди знеструмлено приблизно 30 ліній електропередачі. Постраждали Рівненський, Дубенський та Сарненський райони.

Фахівці вже працюють над відновленням обірваних ліній.

На Львівщині без світла залишилися 132 населених пункти (49 — повністю, 83 — частково).

Над відновленням живлення уже працюють 240 фахівців «Львівобленерго», залучили 84 одиниці техніки.