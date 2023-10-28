В Киеве из-за непогоды погиб человек и есть травмированные

28 октября в Киеве из-за непогоды и сильных порывов ветра на мужчину упало дерево, от чего он погиб. Еще в нескольких областях исчезло электроснабжение.

Последствия непогоды в Киеве

КГГА сообщает, что в столице зафиксировано несколько случаев травмирования людей из-за непогоды:

В Шевченковском районе дерево упало на человека. Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм он скончался.

Также в Шевченковском районе из-за падения веток женщина получила травму позвоночника. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

На проспекте Берестейском на машину упало дерево. Человек, находившийся в транспортном средстве, от госпитализации отказался.

Городян призывали без необходимости не выходить на улицу. К концу дня 28 октября порывы ветра могут достигать 25-28 м/c, что составляет ІІ уровень опасности.

Последствия непогоды в областях

В Ровенской области в результате непогоды обесточено примерно 30 линий электропередачи. Пострадали Ровенский, Дубенский и Сарненский районы.

Специалисты уже работают над восстановлением оборванных линий.

На Львовщине без света осталось 132 населенных пункта (49 — полностью, 83 — частично).

Над восстановлением питания уже работают 240 специалистов "Львовоблэнерго", привлекли 84 единицы техники.