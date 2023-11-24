Більше 70 населених пунктів на Львівщині залишилися без світла через негоду

74 населені пункти у Львівській області залишились без електропостачання у результаті несприятливих погодних умов.

На Львівщині негода залишила без світла 74 населені пункти

Через несприятливі метеоумови станом на цю годину на Львівщині знеструмлені 74 населені пункти. З них 26 − повністю, 48 − частково, - зазначив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Поширити

Голова ОВА повідомив, що 111 фахівців обленерго та 39 одиниць техніки вже працюють над відновленням електропостачання.

Погода в Україні 26-27 листопада

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та Києві очікуються сильні снігопади.

У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Поширити

В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

ДСНС попереджає, що у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

Рятувальники закликали українців бути обережними, дотримуватися правил безпеки, та не планувати дальні мандрівки на цей час.