Tesla планує виготовляти дешеві електромобілі у Німеччині — Reuters

Плани Tesla з масового виготовлення електромобілів

Про плани Tesla виданню Reuters стало відомо з обізнаного джерела.

3 листопада виконавчий директор Tesla Ілон Маск відвідав завод у Грюнхайде, поблизу Берліна, після участі в саміті зі штучного інтелекту в Британії.

Згідно з відео, опублікованим на X, генеральний директор подякував персоналу заводу за їх важку роботу.

Elon Musk telling employees in Giga Berlin



“Thank you for all your excellent hard work” pic.twitter.com/kboP4nEX2V — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) November 3, 2023

На тій же зустрічі він також повідомив співробітникам про плани побудувати там автомобіль вартістю 25 000 євро, - повідомило джерело. Поширити

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Маск давно говорив про перспективи запуску більш доступного електромобіля, але сказав, що у 2022 році він ще не опанував цю технологію, тому відклав цей план.

Тим не менш, джерела повідомили Reuters у вересні, що автовиробник наближається до рішення, яке дозволить відлити під тиском майже весь кузов електромобіля одним шматком.

Це буде проривом, який допоможе пришвидшити виробничий процес і зниження витрат.

Вихід на масовий ринок матиме вирішальне значення для Tesla, яка планує збільшити поставки автомобілів до 20 мільйонів до 2030 року.

Проте слабка економіка та високі процентні ставки негативно вплинули на попит на електромобілі, що спонукало Tesla знизити на авто ціни в останні місяці.