Tesla планує виготовляти дешеві електромобілі у Німеччині — Reuters

Tesla буде виготовляти електромобілі вартістю 25 000 євро на своєму заводі поблизу Берліна. Компанія націлена зробити виробництво масовим.
Плани Tesla з масового виготовлення електромобілів
Про плани Tesla виданню Reuters стало відомо з обізнаного джерела.
3 листопада виконавчий директор Tesla Ілон Маск відвідав завод у Грюнхайде, поблизу Берліна, після участі в саміті зі штучного інтелекту в Британії.
Згідно з відео, опублікованим на X, генеральний директор подякував персоналу заводу за їх важку роботу.
Як подешевшає виготовлення Tesla
Маск давно говорив про перспективи запуску більш доступного електромобіля, але сказав, що у 2022 році він ще не опанував цю технологію, тому відклав цей план.
Тим не менш, джерела повідомили Reuters у вересні, що автовиробник наближається до рішення, яке дозволить відлити під тиском майже весь кузов електромобіля одним шматком.
Це буде проривом, який допоможе пришвидшити виробничий процес і зниження витрат.
Вихід на масовий ринок матиме вирішальне значення для Tesla, яка планує збільшити поставки автомобілів до 20 мільйонів до 2030 року.
Проте слабка економіка та високі процентні ставки негативно вплинули на попит на електромобілі, що спонукало Tesla знизити на авто ціни в останні місяці.
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