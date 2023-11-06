Tesla планирует производить дешевые электромобили в Германии — Reuters

Планы Tesla по массовому изготовлению электромобилей

О планах Tesla изданию Reuters стало известно из осведомленного источника.

3 ноября исполнительный директор Tesla Илон Маск посетил завод в Грюнхайде, близ Берлина, после участия в саммите по искусственному интеллекту в Британии.

Согласно видео, опубликованному на X, генеральный директор поблагодарил персонал завода за их тяжелую работу.

Elon Musk telling employees in Giga Berlin



“Thank you for all your excellent hard work” pic.twitter.com/kboP4nEX2V — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) November 3, 2023

На той же встрече он также сообщил сотрудникам о планах построить там автомобиль стоимостью 25 000 евро, сообщил источник. Поделиться

Как подешевеет изготовление Tesla

Маск давно говорил о перспективах запуска более доступного электромобиля, но сказал, что в 2022 году он еще не овладел этой технологией, поэтому отложил этот план.

Тем не менее, источники сообщили в сентябре, что автопроизводитель приближается к решению, которое позволит отлить под давлением почти весь кузов электромобиля одним куском.

Это будет прорывом, который поможет ускорить производственный процесс и понизить цену.

Выход на массовый рынок будет иметь решающее значение для Tesla, которая планирует увеличить поставки автомобилей до 20 миллионов к 2030 году.

Однако слабая экономика и высокие процентные ставки оказали негативное влияние на спрос на электромобили, что побудило Tesla снизить цены на авто в последние месяцы.