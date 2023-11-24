Более 70 населенных пунктов в Львовской области остались без света из-за непогоды

74 населенных пункта во Львовской области остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий.
Во Львовской области непогода оставила без света 74 населенных пункта
Глава ОВА сообщил, что 111 специалистов облэнерго и 39 единиц техники уже работают над восстановлением электроснабжения.
Погода в Украине 26-27 ноября
В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и Киеве ожидаются сильные снегопады.
В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.
В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.
ГСЧП предупреждает, что в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.
Спасатели призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не планировать дальние путешествия на это время.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-