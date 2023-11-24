Более 70 населенных пунктов в Львовской области остались без света из-за непогоды

74 населенных пункта во Львовской области остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий.

Во Львовской области непогода оставила без света 74 населенных пункта

Из-за неблагоприятных метеоусловий по состоянию на этот час на Львовщине обесточены 74 населенных пункта. Из них 26 – полностью, 48 – частично, – отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. Поделиться

Глава ОВА сообщил, что 111 специалистов облэнерго и 39 единиц техники уже работают над восстановлением электроснабжения.

Погода в Украине 26-27 ноября

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и Киеве ожидаются сильные снегопады.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица. Поделиться

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.

ГСЧП предупреждает, что в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не планировать дальние путешествия на это время.