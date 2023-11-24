Более 70 населенных пунктов в Львовской области остались без света из-за непогоды
Категория
Украина
Дата публикации

Более 70 населенных пунктов в Львовской области остались без света из-за непогоды

Максим Козицкий / Львовская ОВА
гсчс
Читати українською

74 населенных пункта во Львовской области остались без электроснабжения в результате неблагоприятных погодных условий.

Во Львовской области непогода оставила без света 74 населенных пункта

Из-за неблагоприятных метеоусловий по состоянию на этот час на Львовщине обесточены 74 населенных пункта. Из них 26 – полностью, 48 – частично, – отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Глава ОВА сообщил, что 111 специалистов облэнерго и 39 единиц техники уже работают над восстановлением электроснабжения.

Погода в Украине 26-27 ноября

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и Киеве ожидаются сильные снегопады.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололедица.

Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.

ГСЧП предупреждает, что в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не планировать дальние путешествия на это время.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Tesla планирует производить дешевые электромобили в Германии — Reuters
Tesla
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США ввели санкции против семи человек и трех компаний за экспорт электроники в РФ
США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
USAID начал проект по повышению устойчивости электроснабжения посредством распределенной генерации
USAID

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.