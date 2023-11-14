USAID начал проект по повышению устойчивости электроснабжения посредством распределенной генерации

Увеличение доли распределенной генерации (РГ) является альтернативой надежному электроснабжению потребителей критической инфраструктуры в объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) и повышает живучесть сети. Развертывание РГ требует стратегического подхода к вводу в эксплуатацию, оптимизации ресурсов, стандартизации процессов, соблюдению кратко-, средне- и долгосрочного планирования для ускорения распространения РГ по всей стране.

Девятого ноября USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) провел учредительную встречу по проекту, направленному на повышение надежности электроснабжения посредством распределенной генерации в Украине. Его цель – усиление безопасности энергоснабжения и постоянное повышение живучести и эффективности ОЭСУ.

USAID ПЭБ

Во вступительной речи руководитель энергетической команды Офиса экономического роста USAID/Украина Кэтлин Кирш подчеркнула важность распределенной генерации при нынешних обстоятельствах и отметила, что сейчас внедряются разные решения, в том числе постоянные варианты.

Я считаю, что повышение надежности электроснабжения критически важных потребителей, а также повышение гибкости для продолжения работы при разной топологии электросетей имеет решающее значение при нынешних условиях непрерывных обстрелов. Микросети и их разные режимы работы, такие как синхронная работа с общей сетью, островная работа и изолированная работа с одним агрегатом, являются разумным вариантом для развертывания распределенных энергетических ресурсов с различными технологиями, включая тепловые и возобновляемые ресурсы, а также системы хранения энергии, но не ограничиваясь ими, – сказала Кэтлин Кирш. Поделиться

Кэтлин Кирш, руководитель энергетической команды Офиса экономического роста USAID/Украина. Скриншот USAID ПЭБ.

Представитель АО «Украинские распределительные сети» (УРС), осуществляющего корпоративное управление государственными пакетами акций акционерных обществ и деятельность по распределению электрической энергии, Артем Пасько, поблагодарил USAID и его Проект энергетической безопасности за поддержку.

В состав нашей компании входят шесть операторов систем распределения в разных областях, продолжающих бороться за будущее своих сетей, а их энергетики работают под обстрелами ракет и беспилотников, чтобы обеспечить работу энергосистемы. Поэтому в эти сложные времена нашим приоритетом в ближайшие годы является постоянное повышение безопасности, устойчивости и гибкости энергосистемы, увеличение распределенной генерации и систем накопления энергии для достижения энергетической безопасности, сохранения энергетиков и потребителей, – подчеркнул Артем Пасько. Поделиться

Руководитель производственно-технической службы «Николаевоблэнерго» Николай Ларин выразил благодарность USAID и всем привлеченным сторонам.

Это хорошая возможность решить текущие проблемы, вызванные вторжением России в Украину, Николаевскую область и ее электросети, – сказал Николай Ларин. Поделиться

Директор по вопросам энергетического сектора USAID ПЭБ Фатих Колмек добавил, что команда проекта хорошо понимает вызовы, с которыми сейчас сталкиваются операторы системы распределения (ОСР), и заверил, что техническое исследование и методологический подход в рамках проекта “Повышение устойчивости электроснабжения с помощью распределенной генерации ” могут быть применены ОСР-ами во всех областях.

Фатих Колмек, директор по вопросам энергетического сектора USAID ПЭБ. Скриншот USAID ПЭБ.

Основная часть встречи была посвящена презентации группы компаний MRC, субподрядчика в этой деятельности, который предложит методологию разработки технического и стоимостного анализа микросети в украинской энергосистеме.

Директор по технологиям и умным сетям Гохан Тосун представил детальный план реализации проекта. Это очень интересный проект для нас не только с технической точки зрения, но и как пилотное исследование, которое может быть воспроизведено в других областях и поможет гражданам Украины справиться с чрезвычайными обстоятельствами. Так что мы рады быть частью этого», – отметил Гокан Тосун.

Проект «Повышение устойчивости электроснабжения с помощью распределенной генерации» устанавливает амбициозные временные рамки, для достижения которых требуется детальный план. Такой план был представлен во время встречи:

Методология и анализ затрат – разработка комплексной методологии, включающей разные этапы, от прогнозирования потребления и покрытия до моделирования и анализа технических параметров. Концептуальный дизайн и технические спецификации – комплексное описание технических требований к системе, стандартам эффективности работы, техническим спецификациям оборудования, технической документации, критериям оценки.