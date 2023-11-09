USAID ПЭБ объявляет тендер на создание встроенной модели для подземного газохранилища

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) объявляет тендер на создание интегрированной модели для Бильче-Волыцко-Угерского подземного газохранилища (ПХГ).
Тендер от USAID ПЭБ
Данное ПХГ представляет интерес для стран ЕС и договорных сторон Энергетического Сообщества. Ведь ПХГ может потенциально не только физически обеспечить безопасность газоснабжения европейских стран, но и использоваться в коммерческих целях для покрытия пиков потребления газа, балансировки и т.д.
Подробности и процедура подачи по ссылке .
Чтобы помочь оптимизировать и улучшить работу этого ПХГ, USAID ПЭБ ищет подрядчика, который разработает интегрированную модель, определит перспективы использования мощностей, а также предложит усовершенствование существующих режимов работы ПХГ на основе компьютерного моделирования.
USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) сотрудничает с Правительством Украины, частным и общественным секторам с целью усиления энергетической безопасности Украины и превращения энергетического сектора страны в современную, ориентированную на рынок и интегрированную в ЕС движущую силу роста.
USAID ПЭБ прилагает значительные усилия для восстановления энергетического сектора, восстановления критически важной инфраструктуры, разрушенной бомбардировками России, и повышения устойчивости системы, чтобы украинцы имели доступ к теплу, горячей воде и электроэнергии.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-