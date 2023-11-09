USAID ПЭБ объявляет тендер на создание встроенной модели для подземного газохранилища

Тендер от USAID ПЭБ

Данное ПХГ представляет интерес для стран ЕС и договорных сторон Энергетического Сообщества. Ведь ПХГ может потенциально не только физически обеспечить безопасность газоснабжения европейских стран, но и использоваться в коммерческих целях для покрытия пиков потребления газа, балансировки и т.д.

Подробности и процедура подачи по ссылке .

Чтобы помочь оптимизировать и улучшить работу этого ПХГ, USAID ПЭБ ищет подрядчика, который разработает интегрированную модель, определит перспективы использования мощностей, а также предложит усовершенствование существующих режимов работы ПХГ на основе компьютерного моделирования.

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) сотрудничает с Правительством Украины, частным и общественным секторам с целью усиления энергетической безопасности Украины и превращения энергетического сектора страны в современную, ориентированную на рынок и интегрированную в ЕС движущую силу роста.

USAID ПЭБ прилагает значительные усилия для восстановления энергетического сектора, восстановления критически важной инфраструктуры, разрушенной бомбардировками России, и повышения устойчивости системы, чтобы украинцы имели доступ к теплу, горячей воде и электроэнергии.