USAID ПЕБ оголошує тендер на створення інтегрованої моделі для підземного газосховища

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) оголошує тендер на створення інтегрованої моделі для Більче-Волицько-Угерського підземного газосховища (ПСГ).

Тендер від USAID ПЕБ

Дане ПСГ становить інтерес для країн ЄС та договірних сторін Енергетичного Співтовариства. Адже ПСГ може потенційно не лише фізично гарантувати безпеку газопостачання європейських країн, а й використовуватися у комерційних цілях для покриття піків споживання газу, балансування тощо.

Подробиці та процедура подачі за посиланням.

Аби допомогти оптимізувати та покращити роботу цього ПСГ, USAID ПЕБ шукає підрядника, який розробить інтегровану модель, визначить перспективи використання потужностей, а також запропонує вдосконалення наявних режимів роботи ПСГ на основі комп’ютерного моделювання.

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) співпрацює з Урядом України, приватним та громадським секторам з метою посилення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичний сектору країни в сучасну, орієнтовану на ринок та інтегровану до ЄС рушійну силу зростання.

USAID ПЕБ докладає значних зусиль для відновлення енергетичного сектору, відбудови критично важливої інфраструктури, зруйнованої бомбардуваннями Росії, та підвищення стійкості системи, щоб українці мали доступ до тепла, гарячої води та електроенергії.