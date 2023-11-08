USAID ПЕБ знайомить ОГТСУ з найкращими практиками екологічних, соціальних та управлінських стандартів

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) провів семінар для Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ) з найкращих практик дотримання екологічних, соціальних та управлінських стандартів (відомих як ESG – від Environmental, social and governance).

Семінар від USAID ПЕБ став першим кроком у розробці ESG стратегії ОГТСУ

Керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна Кетлін Кірш підкреслила, що ESG стандарти набирають обертів, оскільки їх дотримання допомагає компаніям енергетичного сектору модернізувати свої активи, зробити бізнес сталим, залучати приватні інвестиції та міжнародну допомогу.

Кетлін Кірш, керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна. Скриншот: USAID ПЕБ

Генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа підкреслив, що розробка ESG стратегії відповідно до найкращих світових практик стане важливим досягненням для Оператора ГТС України та закладе основи сталої трансформації та післявоєнного “зеленого” відновлення України.

Керівниця групи консультантів USAID ПЕБ з питань ESG Дженні Ворфілд та її колега Руксена Фаіз презентували ESG стандарти для енергетичних компаній.

Вони також висвітлили ключові аспекти ESG, такі як прийняття та дотримання глобально визнаних стандартів, транскордонні ланцюги постачання та здійснення операцій, диверсифікація інвестицій та ризиків, глобальний рівень залучення зацікавлених сторін і співпраця з ними, прозорість та підзвітність, міжнародні адвокація та лідерство.

Учасників семінару також поінформували про ключові фактори ESG (державне регулювання, декарбонізація, зниження ризиків, вторгнення Росії та пов’язані з цим зміни), переваги для ОГТСУ (доступ до інвестицій/фінансування, пов’язаних з ESG стратегією, сталість майбутніх бізнес-моделей, інновації, безпека, вигоди для українських споживачів).

Учасники семінару для ОГТСУ. Скриншот: USAID ПЕБ

Розробка ESG стратегії для ОГТСУ включатиме аналіз діяльності оператора за 16 різними параметрами порівняно з європейськими газотранспортними операторами.

Стандарти ESG, як частина відповідної стратегії, забезпечать відповідність ОГТСУ вимогам ЄС та найкращим практикам сталого розвитку операторів ГТС, що допоможе Україні інтегруватися в європейський газовий ринок.