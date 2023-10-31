USAID ПЕБ навчає працівників НКРЕКП розраховувати штрафи прозоро та ефективно

Що відомо про участь USAID ПЕБ у тренінгах працівників НКРЕКП

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) провів 4-денний тренінг для працівників територіальних відділів та центрального апарату Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для отримання знань та навичок застосування нового Порядку (методики) розрахунку штрафів, які накладаються НКРЕКП, в частині порушень законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг та відповідних ліцензійних умов (далі – Методика).

Навчання відбувалось у співпраці з командою міжнародної аудит-консалтингової компанії Ernst & Young. Запровадження даної Методики сприятиме більшій прозорості та дотриманню ліцензійних умов діяльності всіма учасниками ринку.

USAID ПЕБ

НКРЕКП відзначила, що розробка і прийняття Методики є важливим кроком в наближенні енергетичного сектору України до європейських принципів регулювання енергетичних ринків, і це стало можливим завдяки активній участі та вагомому внеску USAID ПЕБ в розробку цього документа.

USAID ПЕБ

Що відомо про результати тренингів

Прийняттю Методики передувало відкрите та прозоре обговорення його проєкту з представниками сфери енергетики та комунальних послуг та зацікавленими сторонами, а також були проведені консультації з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Протягом 4 днів тренінгу співробітники НКРЕКП мали змогу детально розглянути та обговорити наступні питання:

основні кроки застосування Методики з фокусом на питанні визначення порушень по суті;

етапи розрахунку розміру штрафу відповідно до Методики, а також розрахунок шкоди/додаткової вигоди;

проведення тестування Методики на підставі аналізу актів перевірок ліцензіатів НКРЕКП;

застосування інших санкцій;

аналіз порушень, не з вини ліцензіата, або таких, що пов’язані з (не)прийнятими регуляторними рішеннями;

створення матриці порушень щодо типових порушень ліцензійних вимог;

контрольні процедури застосування Методики на територіальному та центральному рівнях НКРЕКП.

Під час тренінгу працівники НКРЕКП мали змогу пройти не лише теоретичне навчання, але й закріпити отримані знання під час виконання практичних завдань, які надалі застосовуватимуться під час проведення перевірок ліцензіатів.

Завдяки прийнятій Методиці національний енергетичний Регулятор зможе прозоро, ефективно та належно розраховувати штрафи за вчинені правопорушення та превентивно вливати на ліцензіатів НКРЕКП.