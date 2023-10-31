USAID ПЭБ обучает работников НКРЭКУ рассчитывать штрафы прозрачно и эффективно

Проект энергетической безопасности USAID (ПЭБ) провел тренинги для работников НКРЭКУ по новой методике расчета штрафов.
Что известно об участии USAID ПЭБ в тренингах работников НКРЭКУ
USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) провел 4-дневный тренинг для работников территориальных отделов и центрального аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для получения знаний и навыков применения нового Порядка (методики) расчета штрафов, которые налагаются НКРЭКУ, в части нарушений законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг и соответствующих лицензионных условий (далее – Методика).
Обучение проходило в сотрудничестве с командой международной аудит-консалтинговой компании Ernst & Young.
Внедрение данной Методики будет способствовать большей прозрачности и соблюдению лицензионных условий деятельности всеми участниками рынка.
В НКРЭКУ отметили, что разработка и принятие Методики является важным шагом в приближении энергетического сектора Украины к европейским принципам регулирования энергетических рынков, и это стало возможным благодаря активному участию и весомому вкладу USAID ПЭБ в разработку этого документа.
Принятию Методики предшествовало открытое и прозрачное обсуждение его проекта с представителями сферы энергетики и коммунальных услуг и заинтересованными сторонами, а также консультации с Секретариатом Энергетического Сообщества.
Что известно о результатах тренингов
В течение 4 дней тренинга сотрудники НКРЭКУ имели возможность детально рассмотреть и обсудить следующие вопросы:
основные шаги применения Методики с фокусом по вопросу определения нарушений по существу;
этапы расчета размера штрафа в соответствии с Методикой, а также расчет ущерба/дополнительной выгоды;
проведение тестирования Методики на основании анализа актов проверок лицензиатов НКРЭКУ;
применение других санкций;
анализ нарушений, не по вине лицензиата, или связанных с (не)принятыми регуляторными решениями;
создание матрицы нарушений относительно типичных нарушений лицензионных требований;
контрольные процедуры применения Методики на территориальном и центральном уровнях НКРЭКУ.
Во время тренинга работники НКРЭКУ имели возможность пройти не только теоретическое обучение, но и закрепить полученные знания при выполнении практических задач, которые будут в дальнейшем применяться при проведении проверок лицензиатов.
Благодаря принятой Методике национальный энергетический регулятор сможет прозрачно, эффективно и надлежаще рассчитывать штрафы за совершенные правонарушения и превентивно вливать на лицензиатов НКРЭКУ.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-