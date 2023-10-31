USAID ПЭБ обучает работников НКРЭКУ рассчитывать штрафы прозрачно и эффективно

Проект энергетической безопасности USAID (ПЭБ) провел тренинги для работников НКРЭКУ по новой методике расчета штрафов.

Что известно об участии USAID ПЭБ в тренингах работников НКРЭКУ

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) провел 4-дневный тренинг для работников территориальных отделов и центрального аппарата Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для получения знаний и навыков применения нового Порядка (методики) расчета штрафов, которые налагаются НКРЭКУ, в части нарушений законодательства в сферах энергетики и коммунальных услуг и соответствующих лицензионных условий (далее – Методика).

Обучение проходило в сотрудничестве с командой международной аудит-консалтинговой компании Ernst & Young.

USAID ПЭБ

Внедрение данной Методики будет способствовать большей прозрачности и соблюдению лицензионных условий деятельности всеми участниками рынка.

В НКРЭКУ отметили, что разработка и принятие Методики является важным шагом в приближении энергетического сектора Украины к европейским принципам регулирования энергетических рынков, и это стало возможным благодаря активному участию и весомому вкладу USAID ПЭБ в разработку этого документа.

USAID ПЭБ

Принятию Методики предшествовало открытое и прозрачное обсуждение его проекта с представителями сферы энергетики и коммунальных услуг и заинтересованными сторонами, а также консультации с Секретариатом Энергетического Сообщества.

Что известно о результатах тренингов

В течение 4 дней тренинга сотрудники НКРЭКУ имели возможность детально рассмотреть и обсудить следующие вопросы:

основные шаги применения Методики с фокусом по вопросу определения нарушений по существу;

этапы расчета размера штрафа в соответствии с Методикой, а также расчет ущерба/дополнительной выгоды;

проведение тестирования Методики на основании анализа актов проверок лицензиатов НКРЭКУ;

применение других санкций;

анализ нарушений, не по вине лицензиата, или связанных с (не)принятыми регуляторными решениями;

создание матрицы нарушений относительно типичных нарушений лицензионных требований;

контрольные процедуры применения Методики на территориальном и центральном уровнях НКРЭКУ.

Во время тренинга работники НКРЭКУ имели возможность пройти не только теоретическое обучение, но и закрепить полученные знания при выполнении практических задач, которые будут в дальнейшем применяться при проведении проверок лицензиатов.

Благодаря принятой Методике национальный энергетический регулятор сможет прозрачно, эффективно и надлежаще рассчитывать штрафы за совершенные правонарушения и превентивно вливать на лицензиатов НКРЭКУ.