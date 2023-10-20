USAID ПЭБ поддерживает стратегическое планирование и восстановление коммунальной инфраструктуры

17 октября стартовала Международная специализированная выставка КоммунТех 2023, посвященная инновациям в энергоэффективных технологиях и решениях, а также обсуждению ключевых составляющих энергонезависимости общин, таких как стратегия функционирования и развития теплоснабжения и энергоэффективности в коммунальном хозяйстве.

USAID ПЭБ продолжает искать различные пути поддержки Украины во время войны

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) в рамках сотрудничества с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, оказал поддержку организации работы диалоговой площадки во время выставки.

Заместитель Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Бутенко в приветственном слове отметил три концепции государственных целевых программ, внедряемых Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины: комплексная стратегия термомодернизации, программа модернизации теплоснабжающих предприятий и программа модернизации предприятий водоснабжения и водоотведения.

Министерство понимает все проблемы отрасли, в частности проблему большого износа сетей в комплексе с устаревшими фондами, проблему тарифного урегулирования и вопросы возложения специальных обязанностей. Все эти проблемы в центре внимания министерства, и мы стараемся постепенно их решать, – сказал Александр Бутенко. Поделиться

Он сообщил, что в настоящее время министерство имплементирует европейское законодательство в сфере энергоэффективности с целью дальнейшей модернизации оборудования, уменьшения энергопотребления и т.д.

Фото – КоммунТех 2023

Также Мининфраструктуры рассматривает и согласовывает схемы теплоснабжения, разрабатываемые городами, в том числе при поддержке USAID ПЭБ.

Вышеупомянутые схемы теплоснабжения городов разработаны в соответствии с определенной методикой, стратегиями развития систем теплоснабжения с использованием современных технологий, сбалансированным видением использования энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии среди прочего.

Руководитель USAID ПЭБ Майк Трейнор обратился к участникам с приветственным словом во время открытия.

Он поблагодарил Мининфраструктуры за успешное многокомпонентное сотрудничество, цель которого – восстановление, реформирование и развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Украины в соответствии с принципами ЕС, обеспечение устойчивого развития энергетической системы Украины и ее устойчивость к внешним воздействиям.

USAID ПЭБ приступил к работе по оказанию технической помощи Правительству Украины, в основном в вопросах разработки новых нормативно-правовых актов, усиления организационной способности различных правительственных институций и национального энергетического Регулятора. И мы продолжаем это делать. С момента военного вторжения России в Украину USAID ПЭБ увеличил поддержку Украины, в частности, расширен перечень проектов в сфере электро- и теплоснабжения, реализацию которых поддерживает Проект, – отметил Майк Трейнор. Поделиться

Он сообщил, что USAID ПЭБ сотрудничает с местными общинами со всей Украины по поводу возможности повышения самообеспеченности электроэнергией путем установления малых и средних когенерационных установок. Так, в течение текущего отопительного периода USAID ПЭБ будет продолжать закупку потребностей украинских предприятий энергетического сектора необходимого оборудования.

Фото – КоммунТех 2023

Также, этой зимой USAID ПЭБ планирует передать общинам 82 когенерационные установки (КГУ) для 29 коммунальных предприятий централизованного теплоснабжения и двух университетов, что поможет поставлять тепло в украинские дома и объекты социальной инфраструктуры в условиях отсутствия электроэнергии.

Поскольку использование КГУ не новая, но и не распространенная практика для Украины, разработка соответствующей проектной документации для установки КГУ, процесс установки и подключения КГУ требует много времени в связи с бюрократическими препятствиями.

В целях поддержки местных коммунальных теплоснабжающих предприятий USAID ПЭБ наладил сотрудничество и нашел взаимопонимание с энергетическим Регулятором – Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по освобождению от вторичного лицензирования тех организаций, которые уже имеют лицензию на теплоснабжение.

Эксперты USAID ПЭБ надеются найти такое же понимание процесса проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВД) в части отмены требования проведения вторичной оценки для тех объектов, в которых ОВД была выполнена ранее.

Фото – КоммунТех 2023

Донорская поддержка теплового хозяйства Украины помогает восстанавливать разрушенные объекты, однако необходимо сделать шаг вперед.

Как отметили в USAID ПЭБ, с увеличением финансовых возможностей доноров для муниципальной энергетики в целом и для теплового сектора в частности, стратегическое планирование развития и восстановления коммунальной инфраструктуры должно стать золотым стандартом, нацеленным на энергоэффективность, экологическую устойчивость и финансовую стабильность тепловиков, при этом требуется транс и экономическая среда.

USAID ПЭБ поддерживает не только разработку схем теплоснабжения в ряде городов, но и реформу экономического регулирования деятельности теплокоммунэнерго, а также разработку модели теплового сектора – среднесрочную и долгосрочную стратегию функционирования сектора.