USAID ПЕБ підтримує стратегічне планування та відновлення комунальної інфраструктури

17 жовтня стартувала Міжнародна спеціалізована виставка “КомунТех 2023″, присвячена інноваціям в енергоефективних технологіях та рішеннях, а також обговоренню ключових складових енергонезалежності громад, таких як стратегія функціонування та розвитку теплопостачання та енергоефективності в комунальному господарстві.

USAID ПЕБ продовжує шукати різноманітні шляхи підтримки України під час війни

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) в рамках співпраці з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, надав підтримку щодо організації роботи діалогового майданчика під час виставки.

Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Бутенко у вітальному слові зазначив три концепції державних цільових програм, які впроваджує Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України: комплексна стратегія термомодернізації, програма модернізації теплопостачальних підприємств та програма модернізації підприємств водопостачання та водовідведення.

Міністерство розуміє всі проблеми галузі, зокрема проблему великої зношеності мереж в комплексі з застарілими фондами, проблему тарифного врегулювання та питання покладення спеціальних обов’язків. Всі ці проблеми у фокусі уваги міністерства, і ми намагаємось поступово їх вирішувати, – сказав Олександр Бутенко. Поширити

Він повідомив, що наразі міністерство імплементує європейське законодавство у сфері енергоефективності з метою подальшої модернізації обладнання, зменшення енергоспоживанні тощо.

Фото – КомунТех 2023

Також Мінінфраструктури розглядає та погоджує схеми теплопостачання, які розробляють міста в тому числі за підтримки USAID ПЕБ.

Вищезазначені схеми теплопостачання міст є розробленими відповідно до визначеної методики стратегіями розвитку систем теплопостачання з використанням сучасних технологій, збалансованим баченням використання енергетичних ресурсів та відновлюваних джерел енергії з поміж іншого.

Керівник USAID ПЕБ Майк Трейнор звернувся до учасників з вітальним словом під час відкриття.

Він подякував Мінінфраструктури за успішну багатокомпонентну співпрацю, мета якої – відновлення, реформування та розвиток енергетичної та комунальної інфраструктури населених пунктів України відповідно до принципів ЄС, забезпечення сталого розвитку енергетичної системи України та її стійкості до зовнішніх впливів.

USAID ПЕБ розпочинав роботу з надання технічної допомоги Уряду України, в основному в питаннях розробки нових нормативно-правових актів, посилення організаційної спроможності різних урядових інституцій та національного енергетичного Регулятора. І ми продовжуємо це робити. З моменту військового вторгнення Росії в Україну USAID ПЕБ збільшив підтримку України, зокрема розширений перелік проєктів у сфері електро- та теплопостачання, реалізацію яких підтримує Проєкт, – зазначив Майк Трейнор. Поширити

Він повідомив, що USAID ПЕБ співпрацює з місцевими громадами з усієї України щодо можливості підвищення самозабезпеченості електроенергією шляхом встановлення малих та середніх когенераційних установок.

Так, протягом поточного опалювального періоду USAID ПЕБ продовжуватиме закупівлю для потреб українських підприємств енергетичного сектору необхідного обладнання.

Фото – КомунТех 2023

Також, цієї зими USAID ПЕБ планує передати громадам 82 когенераційні установки (КГУ) для 29 комунальних підприємств централізованого теплопостачання та двох університетів, що допоможе постачати тепло в українські домівки та об’єкти соціальної інфраструктури в умовах відсутності електроенергії.

Оскільки використання КГУ не нова, але й не поширена практика для України, розробка відповідної проєктної документації для інсталяції КГУ, процес встановлення і підключення КГУ потребує багато часу у зв’язку з бюрократичними перепонами.

З метою підтримки місцевих комунальних теплопостачальних підприємств USAID ПЕБ налагодив співпрацю і знайшов взаєморозуміння з енергетичним Регулятором – Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо звільнення від вторинного ліцензування тих організацій, які вже мають ліцензію на теплопостачання.

Експерти USAID ПЕБ сподіваються знайти таке ж порозуміння щодо процесу проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) в частині скасування вимоги проведення вторинної оцінки для тих об’єктів, у яких ОВД була виконана раніше.

Фото – КомунТех 2023

Донорська підтримка теплового господарства України допомагає відновлювати зруйновані об’єкти, однак необхідно зробити крок уперед.

Як зазначили в USAID ПЕБ, зі збільшенням фінансових можливостей донорів для муніципальної енергетики в цілому та для теплового сектора зокрема, стратегічне планування розвитку та відновлення комунальної інфраструктури має стати золотим стандартом, націленим на енергоефективність, екологічну стійкість та фінансову стабільність тепловиків, при цьому потрібне транспарентне правове та економічне середовище.

USAID ПЕБ підтримує не лише розробку схем теплопостачання у низці міст, а й реформу економічного регулювання діяльності теплокомуненерго, а також розробку моделі теплового сектора – середньострокової та довгострокової стратегії функціонування сектора.