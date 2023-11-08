USAID ПЭБ знакомит ОГТСУ с лучшими практиками экологических, социальных и управленческих стандартов

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) провел семинар для Оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) по лучшим практикам соблюдения экологических, социальных и управленческих стандартов (известных как ESG – Environmental, social and governance).

Семинар от USAID ПЭБ стал первым шагом в разработке ESG стратегии ОГТСУ

Руководительница энергетической команды Офиса экономического роста USAID/Украина Кэтлин Кирш подчеркнула, что ESG стандарты набирают обороты, поскольку их соблюдение помогает компаниям энергетического сектора модернизировать свои активы, сделать бизнес устойчивым, привлекать частные инвестиции и международную помощь.

Кэтлин Кирш, руководительница энергетической команды Офиса экономического роста USAID/Украина. Скриншот: USAID ПЭБ

Генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа подчеркнул, что разработка ESG стратегии в соответствии с лучшими мировыми практиками станет важным достижением для Оператора ГТС Украины и заложит основы устойчивой трансформации и послевоенного "зеленого" восстановления Украины.

Руководитель группы консультантов USAID ПЭБ по ESG Дженни Уорфилд и ее коллега Руксена Фаиз презентовали ESG стандарты для энергетических компаний.

Они также осветили ключевые аспекты ESG, такие как принятие и соблюдение глобально признанных стандартов, трансграничные цепи поставок и осуществления операций, диверсификация инвестиций и рисков, глобальный уровень привлечения заинтересованных сторон и сотрудничество с ними, прозрачность и подотчетность, международные адвокация и лидерство.

Участники семинара также проинформировали о ключевых факторах ESG (государственное регулирование, декарбонизация, снижение рисков, вторжение России и связанные с этим изменения), преимущества для ОДТСУ (доступ к инвестициям/финансированию, связанным с ESG стратегией, постоянство будущих бизнес-моделей, инновации, безопасность, выгоды для украинских потребителей)

Участники семинара для ОГТСУ. Скриншот: USAID ПЭБ

Разработка ESG стратегии для ОГТСУ будет включать анализ деятельности оператора по 16 разным параметрам по сравнению с европейскими газотранспортными операторами.

Стандарты ESG как часть соответствующей стратегии обеспечат соответствие ОГТСУ требованиям ЕС и лучшим практикам устойчивого развития операторов ГТС, что поможет Украине интегрироваться в европейский газовый рынок.