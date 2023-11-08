USAID ПЕБ оголошує тендер на закупівлю труб та трубопровідної арматури
Категорія
Економіка
Дата публікації

USAID ПЕБ оголошує тендер на закупівлю труб та трубопровідної арматури

USAID
Джерело:  USAID Проєкт енергетичної безпеки

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) оголошує тендер на термінову закупівлю труб та трубопровідної арматури.

Тендер від USAID ПЕБ

Мета — забезпечити критичним обладнанням Оператора ГТС України для реконструкції об’єкта ГТС.

Подробиці та процедура подачі за посиланням.

Звертаємо увагу постачальників на те, що здатність швидко доставити необхідні товари є важливим критерієм під час даного тендеру.

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) співпрацює з Урядом України, приватним та громадським секторам з метою посилення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичний сектору країни в сучасну, орієнтовану на ринок та інтегровану до ЄС рушійну силу зростання.

USAID ПЕБ докладає значних зусиль для відновлення енергетичного сектору, відбудови критично важливої інфраструктури, зруйнованої бомбардуваннями Росії, та підвищення стійкості системи, щоб українці мали доступ до тепла, гарячої води та електроенергії.

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