USAID ПЕБ оголошує тендер на закупівлю труб та трубопровідної арматури

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) оголошує тендер на термінову закупівлю труб та трубопровідної арматури.
Тендер від USAID ПЕБ
Мета — забезпечити критичним обладнанням Оператора ГТС України для реконструкції об’єкта ГТС.
Подробиці та процедура подачі за посиланням.
USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) співпрацює з Урядом України, приватним та громадським секторам з метою посилення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичний сектору країни в сучасну, орієнтовану на ринок та інтегровану до ЄС рушійну силу зростання.
USAID ПЕБ докладає значних зусиль для відновлення енергетичного сектору, відбудови критично важливої інфраструктури, зруйнованої бомбардуваннями Росії, та підвищення стійкості системи, щоб українці мали доступ до тепла, гарячої води та електроенергії.
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