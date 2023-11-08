USAID ПЭБ объявляет тендер на закупку труб и трубопроводной арматуры

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) объявляет тендер на срочную закупку труб и трубопроводной арматуры.
Тендер от USAID ПЭБ
Цель – обеспечить критическим оборудованием Оператора ГТС Украины для реконструкции объекта ГТС.
Подробности и процедура подачи по ссылке.
USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) сотрудничает с Правительством Украины, частным и общественным секторам с целью усиления энергетической безопасности Украины и преобразования энергетического сектора страны в современную, ориентированную на рынок и интегрированную в ЕС движущую силу роста.
USAID ПЭБ прилагает значительные усилия для восстановления энергетического сектора, восстановления критически важной инфраструктуры, разрушенной бомбардировками России, и повышения устойчивости системы, чтобы украинцы имели доступ к теплу, горячей воде и электроэнергии.
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