USAID ПЭБ объявляет тендер на закупку труб и трубопроводной арматуры

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) объявляет тендер на срочную закупку труб и трубопроводной арматуры.

Тендер от USAID ПЭБ

Цель – обеспечить критическим оборудованием Оператора ГТС Украины для реконструкции объекта ГТС.

Подробности и процедура подачи по ссылке.

Обращаем внимание поставщиков, что способность быстро доставить необходимые товары является важным критерием во время данного тендера. Поделиться

USAID Проект энергетической безопасности (ПЭБ) сотрудничает с Правительством Украины, частным и общественным секторам с целью усиления энергетической безопасности Украины и преобразования энергетического сектора страны в современную, ориентированную на рынок и интегрированную в ЕС движущую силу роста.

USAID ПЭБ прилагает значительные усилия для восстановления энергетического сектора, восстановления критически важной инфраструктуры, разрушенной бомбардировками России, и повышения устойчивости системы, чтобы украинцы имели доступ к теплу, горячей воде и электроэнергии.