USAID розпочав проєкт з підвищення стійкості електропостачання за допомогою розподіленої генерації

Збільшення частки розподіленої генерації (РГ) є альтернативою для надійного електропостачання споживачів критичної інфраструктури в об’єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) та підвищує живучість мережі. Розгортання РГ вимагає стратегічного підходу щодо введення в експлуатацію, оптимізації ресурсів, стандартизації процесів, дотримання коротко-, середньо- та довгострокового планування для прискорення поширення РГ по всій країні.
Дев’ятого листопада USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) провів установчу зустріч щодо проєкту, який спрямований на підвищення надійності електропостачання за допомогою розподіленої генерації в Україні. Його мета – посилення безпеки енергопостачання та постійне підвищення живучості та ефективності ОЕСУ.
У вступній промові керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна Кетлін Кірш підкреслила важливість розподіленої генерації за нинішніх обставин і зазначила, що зараз впроваджуються різні рішення, в тому числі сталі варіанти.
Представник АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), яке здійснює корпоративне управління державними пакетами акцій акціонерних товариств, що провадять діяльність з розподілу електричної енергії, Артем Пасько, подякував USAID та її Проєкту енергетичної безпеки за підтримку.
Керівник виробничо-технічної служби «Миколаївобленерго» Микола Ларін висловив подяку USAID та всім залученим сторонам.
Директор з питань енергетичного сектору USAID ПЕБ Фатіх Колмек додав, що команда проєкту дуже добре розуміє виклики, з якими зараз стикаються оператори системи розподілу (ОСР), і запевнив, що технічне дослідження та методологічний підхід в рамках проєкту “Підвищення стійкості електропостачання за допомогою розподіленої генерації” можуть бути застосовані ОСР-ами у всіх областях.
Основна частина зустрічі була присвячена презентації від групи компаній MRC, субпідрядника в цій діяльності, який запропонує методологію розробки технічного та вартісного аналізу мікромережі в українській енергосистемі.
Директор з технологій та розумних мереж Гохан Тосун представив детальний план реалізації проєкту. “Це дуже цікавий проєкт для нас не тільки з технічної точки зору, але і як пілотне дослідження, яке може бути відтворене в інших областях і допоможе громадянам України впоратися з надзвичайними обставинами. Тож ми раді бути частиною цього”, – зазначив Гокан Тосун.
Проєкт «Підвищення стійкості електропостачання за допомогою розподіленої генерації» встановлює амбітні часові рамки, для досягнення яких потрібен детальний план. Такий план був представлений під час зустрічі:
Методологія та аналіз витрат – розробка комплексної методології, яка включає різні етапи, від прогнозування споживання та покриття до моделювання та аналізу технічних параметрів.
Концептуальний дизайн та технічні специфікації – комплексний опис технічних вимог до системи, стандартів ефективності роботи, технічних специфікацій обладнання, технічної документації, критеріїв оцінки тощо.
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