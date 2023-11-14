USAID розпочав проєкт з підвищення стійкості електропостачання за допомогою розподіленої генерації

Збільшення частки розподіленої генерації (РГ) є альтернативою для надійного електропостачання споживачів критичної інфраструктури в об’єднаній енергосистемі України (ОЕСУ) та підвищує живучість мережі. Розгортання РГ вимагає стратегічного підходу щодо введення в експлуатацію, оптимізації ресурсів, стандартизації процесів, дотримання коротко-, середньо- та довгострокового планування для прискорення поширення РГ по всій країні.

Дев’ятого листопада USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) провів установчу зустріч щодо проєкту, який спрямований на підвищення надійності електропостачання за допомогою розподіленої генерації в Україні. Його мета – посилення безпеки енергопостачання та постійне підвищення живучості та ефективності ОЕСУ.

USAID ПЕБ

У вступній промові керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна Кетлін Кірш підкреслила важливість розподіленої генерації за нинішніх обставин і зазначила, що зараз впроваджуються різні рішення, в тому числі сталі варіанти.

Я вважаю, що підвищення надійності електропостачання критично важливих споживачів, а також підвищення гнучкості для продовження роботи при різній топології електромереж має вирішальне значення за нинішніх умов безперервних обстрілів. Мікромережі та їхні різні режими роботи, такі як синхронна робота із загальною мережею, острівна робота та ізольована робота з одним агрегатом, є розумним варіантом для розгортання розподілених енергетичних ресурсів з різними технологіями, включаючи теплові та відновлювані ресурси, а також системи зберігання енергії, але не обмежуючись ними, – сказала Кетлін Кірш. Поширити

Кетлін Кірш, керівниця енергетичної команди Офісу економічного зростання USAID/Україна. Скриншот USAID ПЕБ.

Представник АТ «Українські розподільні мережі» (УРМ), яке здійснює корпоративне управління державними пакетами акцій акціонерних товариств, що провадять діяльність з розподілу електричної енергії, Артем Пасько, подякував USAID та її Проєкту енергетичної безпеки за підтримку.

До складу нашої компанії входять шість операторів систем розподілу в різних областях, які продовжують боротися за майбутнє своїх мереж, а їхні енергетики працюють під обстрілами ракет та безпілотників, щоб забезпечити роботу енергосистеми. Тож у ці складні часи нашим пріоритетом на найближчі роки є постійне підвищення безпеки, стійкості та гнучкості енергосистеми, збільшення розподіленої генерації та систем накопичення енергії для досягнення енергетичної безпеки, збереження енергетиків та споживачів, – підкреслив Артем Пасько. Поширити

Керівник виробничо-технічної служби «Миколаївобленерго» Микола Ларін висловив подяку USAID та всім залученим сторонам.

Це гарна можливість розв’язати поточні проблеми, спричинені вторгненням Росії в Україну, в Миколаївській області та її електромережах, – сказав Микола Ларін. Поширити

Директор з питань енергетичного сектору USAID ПЕБ Фатіх Колмек додав, що команда проєкту дуже добре розуміє виклики, з якими зараз стикаються оператори системи розподілу (ОСР), і запевнив, що технічне дослідження та методологічний підхід в рамках проєкту “Підвищення стійкості електропостачання за допомогою розподіленої генерації” можуть бути застосовані ОСР-ами у всіх областях.

Фатіх Колмек, директор з питань енергетичного сектору USAID ПЕБ. Скриншот USAID ПЕБ.

Основна частина зустрічі була присвячена презентації від групи компаній MRC, субпідрядника в цій діяльності, який запропонує методологію розробки технічного та вартісного аналізу мікромережі в українській енергосистемі.

Директор з технологій та розумних мереж Гохан Тосун представив детальний план реалізації проєкту. “Це дуже цікавий проєкт для нас не тільки з технічної точки зору, але і як пілотне дослідження, яке може бути відтворене в інших областях і допоможе громадянам України впоратися з надзвичайними обставинами. Тож ми раді бути частиною цього”, – зазначив Гокан Тосун.

Проєкт «Підвищення стійкості електропостачання за допомогою розподіленої генерації» встановлює амбітні часові рамки, для досягнення яких потрібен детальний план. Такий план був представлений під час зустрічі:

Методологія та аналіз витрат – розробка комплексної методології, яка включає різні етапи, від прогнозування споживання та покриття до моделювання та аналізу технічних параметрів. Концептуальний дизайн та технічні специфікації – комплексний опис технічних вимог до системи, стандартів ефективності роботи, технічних специфікацій обладнання, технічної документації, критеріїв оцінки тощо.