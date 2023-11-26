В Одесі через негоду виникли проблеми зі світлом та опаленням

На території Одеської області через потужні снігопади та сильний вітер виникли проблеми із електроенергією, опаленням та водопостачанням.

Що відомо про наслідки потужного зимового шторму на території Одеської області

За словами представників підприємства "Теплопостачання міста Одеси", на тлі складних погодних умов та перепадів напруги електроенергії було прийняте рішення про тимчасову зупинку крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій.

У зв’язку із складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання, - йдеться у заяві відомства. Поширити

За словами спеціалістів, теплопостачання буде відновлено після вирішення проблем із перебоями електропостачання.

Окрім цього в Одесі фіксують проблеми із водопостачанням та перебої із електрикою.

На жаль, через стрибки напруги та відключення електроенергії, насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин та не може працювати стабільно, - повідомили представники "Інфоксводоканалу. Поширити

Що відомо про наслідки негоди на півдні Одеської області

За інформацією місцевого видання “Думська”, на півдні Одеської області вирує потужний ураган.

Зокрема, пориви вітру у Вилковому Одеської області досягли рівня 35 метрів на секунду.

Це 12 балів за шкалою Бофорта - ураган. Середня швидкість вітру в Придунав'ї зараз становить 25 м/с (десять балів, або сильний шторм), - зазначають синоптики. Поширити

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій.

Як уточнюють в Укренерго, негода продовжує вирувати, саме тому знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, до серйозного погіршення погоди готуються у Києві та області.

Що відомо про снігопади та сильний вітер у Києві

За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок, 27 листопада, на жителів та гостей столиці очікують потужні снігопади та сильний вітер.

При цьому пориви північно-західного вітру сягатимуть 17-22 м/сек, а вночі та вранці 25 м/с. Крім того, температура по області вночі та вдень опуститься до 1-6° градуса нижче нуля.

Водночас у Києві вночі та вдень 2-4 ° морозу.