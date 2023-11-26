В Одессе из-за непогоды возникли проблемы со светом и отоплением
Категория
Украина
Дата публикации

В Одессе из-за непогоды возникли проблемы со светом и отоплением

Зимний шторм в Одессе
Читати українською
Источник:  Думская

На территории Одесской области из-за мощных снегопадов и сильного ветра возникли проблемы с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Что известно о последствиях мощного зимнего шторма на территории Одесской области

По словам представителей предприятия "Теплоснабжение города Одессы", на фоне сложных погодных условий и перепадов напряжения электроэнергии было принято решение о временной остановке крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций.

В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостанавливать работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования, - говорится в заявлении ведомства.

По словам специалистов, теплоснабжение будет возобновлено после решения проблем с перебоями электроснабжения.

Кроме этого, в Одессе фиксируют проблемы с водоснабжением и перебои с электричеством.

К сожалению, из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно, - сообщили представители "Инфоксводоканала".

Что известно о последствиях непогоды на юге Одесской области

По информации местного издания "Думская", на юге Одесской области бурлит мощный ураган.

В частности, порывы ветра в Вилково Одесской области достигли уровня 35 метров в секунду.

Это 12 баллов по шкале Бофорта – ураган. Средняя скорость ветра в Придунавье сейчас составляет 25 м/с (десять баллов или сильный шторм), - отмечают синоптики.

26 ноября Одесскую область накрыло сильное ненастье, которое привело к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленных деревьях. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий.

Как уточняют в Укрэнерго, непогода продолжает бурлить, поэтому обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях. К серьезному ухудшению погоды готовятся в Киеве и области.

Что известно о снегопадах и сильном ветре в Киеве

По информации Укргидрометцентра, в понедельник, 27 ноября, жителей и гостей столицы ожидают мощные снегопады и сильный ветер.

При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с, а ночью и утром 25 м/с. Кроме того, температура по области ночью и днем опустится до 1-6 градусов ниже нуля.

В то же время в Киеве ночью и днем 2-4° мороза.

27 ноября порывы северо-западного ветра 17-22 м/сек, метели (I уровень опасности, желтый); ночью и утром порывы 25 м/сек (II уровень опасности, Оранжевый). Ночью сильный, в восточных районах области сильный снег, снежные заносы, на дорогах гололедица, отмечают синоптики.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.