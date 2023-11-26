В Одессе из-за непогоды возникли проблемы со светом и отоплением

На территории Одесской области из-за мощных снегопадов и сильного ветра возникли проблемы с электроэнергией, отоплением и водоснабжением.

Что известно о последствиях мощного зимнего шторма на территории Одесской области

По словам представителей предприятия "Теплоснабжение города Одессы", на фоне сложных погодных условий и перепадов напряжения электроэнергии было принято решение о временной остановке крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций.

В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостанавливать работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования, - говорится в заявлении ведомства. Поделиться

По словам специалистов, теплоснабжение будет возобновлено после решения проблем с перебоями электроснабжения.

Кроме этого, в Одессе фиксируют проблемы с водоснабжением и перебои с электричеством.

К сожалению, из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии насосное оборудование выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно, - сообщили представители "Инфоксводоканала". Поделиться

Что известно о последствиях непогоды на юге Одесской области

По информации местного издания "Думская", на юге Одесской области бурлит мощный ураган.

В частности, порывы ветра в Вилково Одесской области достигли уровня 35 метров в секунду.

Это 12 баллов по шкале Бофорта – ураган. Средняя скорость ветра в Придунавье сейчас составляет 25 м/с (десять баллов или сильный шторм), - отмечают синоптики. Поделиться

26 ноября Одесскую область накрыло сильное ненастье, которое привело к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленных деревьях. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий.

Как уточняют в Укрэнерго, непогода продолжает бурлить, поэтому обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях. К серьезному ухудшению погоды готовятся в Киеве и области.

Что известно о снегопадах и сильном ветре в Киеве

По информации Укргидрометцентра, в понедельник, 27 ноября, жителей и гостей столицы ожидают мощные снегопады и сильный ветер.

При этом порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с, а ночью и утром 25 м/с. Кроме того, температура по области ночью и днем опустится до 1-6 градусов ниже нуля.

В то же время в Киеве ночью и днем 2-4° мороза.