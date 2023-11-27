Из-за непогоды в Одесской области погибли пять человек — Зеленский

В результате непогоды в Одесской области погибли 5 человек, еще 19 пострадали. Эпицентр циклона перемещается на север.
В Одесской области возросло количество погибших из-за непогоды
Президент Зеленский сообщил, что из-за непогоды были обесточены около 1500 населенных пунктов в 17 областях. Энергетики работают над возобновлением снабжения.
Пока только со стороны ГСЧС Украины работают круглосуточно сотни людей, сотни единиц техники. Помогает государственная полиция, государственная гвардия, привлечены коммунальные службы.
Президент особо отметил весь коллектив ГСЧС Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции.
Непогода в Украине
Из-за непогоды без света до сих пор 882 населенных пункта в 12 областях. Больше всего в Одесской и Николаевской областях.
28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега.
29 ноября с юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром.
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