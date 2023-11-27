Из-за непогоды в Одесской области погибли пять человек — Зеленский

В результате непогоды в Одесской области погибли 5 человек, еще 19 пострадали. Эпицентр циклона перемещается на север.

В Одесской области возросло количество погибших из-за непогоды

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день есть погибшие. Больше всего – в Одесской области, пять человек. Мои соболезнования родным и близким. По меньшей мере, 19 человек пострадали. Поделиться

Президент Зеленский сообщил, что из-за непогоды были обесточены около 1500 населенных пунктов в 17 областях. Энергетики работают над возобновлением снабжения.

Пока только со стороны ГСЧС Украины работают круглосуточно сотни людей, сотни единиц техники. Помогает государственная полиция, государственная гвардия, привлечены коммунальные службы.

Президент особо отметил весь коллектив ГСЧС Украины, Национальной гвардии и Национальной полиции.

В частности, чрезвычайники Одесского региона. На днях максимально проявили себя капитан Сергей Лисин, начальник караула 45-й государственной пожарно-спасательной части. Мастер-сержант Руслан Бугаев, водитель 7-й государственной пожарно-спасательной части. Мастер-сержант Петр Каламан, водитель-электрик спасательного отделения 20 пожарно-спасательной части. А также нацгвардейцы: солдат Сергей Димов, капитан Сергей Мельник и полковник Владимир Литвинюк. Я благодарю вас и всех ваших коллег за помощь людям! Поделиться

Непогода в Украине

Из-за непогоды без света до сих пор 882 населенных пункта в 12 областях. Больше всего в Одесской и Николаевской областях.

28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега.

29 ноября с юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром.