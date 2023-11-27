Снежный циклон в Украине. Когда и где будет перерыв в осадках

28 ноября атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона. В большинстве областей осадков не предполагается.
Погода в Украине 28 ноября
Синоптикиня Наталья Диденко пишет, что циклон уже практически за пределами Украины.
28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега.
На дорогах – гололедица или снежная каша, или лужи.
Ветер будет оставаться порывистым, сильным, с порывами до 15-22 метров в секунду, а на западе просто умеренный.
В Киеве 28 ноября снег маловероятный. Ветер юго-восточного направления до 15-18 метров в секунду. Ночью в столице будет морозно -6-8 градусов, днем около нуля.
В Украину придут новые циклоны
29 ноября с юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром.
30 ноября циклон уйдет за пределы Украины. А 1 декабря придет снова циклон, однако с ощутимым потеплением.
Напомним, по состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение.
Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях.
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