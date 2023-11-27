Снежный циклон в Украине. Когда и где будет перерыв в осадках

28 ноября атмосфера подарит паузу Украине, чтобы справиться с последствиями снежного циклона. В большинстве областей осадков не предполагается.

Погода в Украине 28 ноября

Синоптикиня Наталья Диденко пишет, что циклон уже практически за пределами Украины.

Ветер пока никуда не денется – насыплет циклона пинков в спину, чтобы ушивать на северо-восток быстрее. Поделиться

28 ноября в большинстве областей Украины осадков не предполагается, на востоке даже возможны солнечные прояснения, только в западной части пройдет мокрый снег, возможно налипание мокрого снега.

На дорогах – гололедица или снежная каша, или лужи.

Ветер будет оставаться порывистым, сильным, с порывами до 15-22 метров в секунду, а на западе просто умеренный.

Температура воздуха закрепит успех циклона в разделе "снег", не даст растаять, ночью ожидается 4-10 градусов мороза! Завтра днем 0-3 градуса мороза, на севере до -4-7 градусов, а на юге будет тепло, +4+7, в Крыму до +10 градусов. Поделиться

В Киеве 28 ноября снег маловероятный. Ветер юго-восточного направления до 15-18 метров в секунду. Ночью в столице будет морозно -6-8 градусов, днем около нуля.

В Украину придут новые циклоны

29 ноября с юго-запада в Украину снова придет активный молодой циклон со снегом и дождем, с сильным ветром.

30 ноября циклон уйдет за пределы Украины. А 1 декабря придет снова циклон, однако с ощутимым потеплением.

Напомним, по состоянию на утро 27 ноября из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение.

Самая сложная ситуация в Одесской, Николаевской, Киевской областях.