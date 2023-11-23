Снегопады и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

26-27 ноября в ряде областей Украины прогнозируют снегопады и гололед. Ожидается усиление ветра, а в некоторых регионах – дождь.
Погода в Украине 26-27 ноября
В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и Киеве ожидаются сильные снегопады.
В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололед.
В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.
ГСЧС предупреждает, что в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.
На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.
Спасатели призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не планировать дальние путешествия на это время.
Украинцев призвали экономить электричество
Укрэнерго призвало украинцев максимально экономить электроэнергию с 17-00 до 19-00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9-00 до 19-00.
В компании призвали не включать одновременно мощные электроприборы, снизить время работы обогревателей и бойлеров, выключать свет в пустых помещениях, переносить стирку на ночные часы суток.
Ввиду особенностей зимнего потребления, прежде всего это касается сотрудников офисов, предприятий и крупных организаций.
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