Снегопады и гололед. Украинцев предупредили об ухудшении погодных условий

26-27 ноября в ряде областей Украины прогнозируют снегопады и гололед. Ожидается усиление ветра, а в некоторых регионах – дождь.

Погода в Украине 26-27 ноября

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях и Киеве ожидаются сильные снегопады.

В Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололед.

Прирост снежного покрова 20-30 см, местами 40-50 см; ожидаются вьюги, снежные заносы, на дорогах гололед. Поделиться

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму пройдут дожди.

ГСЧС предупреждает, что в северных, центральных, южных областях и Крыму усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с, в Одесской и Николаевской областях 25-30 м/с; в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

На акватории Черного моря ожидается усиление ветра до 25-30 м/с; высота волн 20-30 дм, днем 26 ноября и ночью 27 ноября высота волн 30-50 дм.

Спасатели призвали украинцев быть осторожными, соблюдать правила безопасности и не планировать дальние путешествия на это время.

Украинцев призвали экономить электричество

Укрэнерго призвало украинцев максимально экономить электроэнергию с 17-00 до 19-00, а потребность в рациональном экономном потреблении есть с 9-00 до 19-00.

За последнюю неделю похолодало на 6°C. Потребление электроэнергии в Украине за это время увеличилось на 11% и продолжает расти. Для энергосистемы – это очень стремительный и ощутимый рост нагрузки. Для того чтобы удовлетворить такой спрос, необходимо, чтобы в системе работало дополнительно еще 1 атомный блок и 2-3 блока теплоэлектростанций. Поделиться

В компании призвали не включать одновременно мощные электроприборы, снизить время работы обогревателей и бойлеров, выключать свет в пустых помещениях, переносить стирку на ночные часы суток.

Ввиду особенностей зимнего потребления, прежде всего это касается сотрудников офисов, предприятий и крупных организаций.