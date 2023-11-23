Землю накроют солнечные штормы — первый подробности

Как сообщают западные астрономы, они зафиксировали на Солнце появление архипелага пятен, которые в ближайшем будущем спровоцируют новые солнечные штормы.
Что прямо сейчас происходит на Солнце
Иностранные ученые обращают внимание на то, что новообразованный архипелаг солнечных пятен простирается примерно на 201168 километров и превышает нашу планету в ширину более чем в 15 раз.
По их словам, это масштабное объединение солнечных пятен можно считать одним из самых больших, которое удалось зафиксировать за последние 10 лет.
И именно оно станет причиной новых солнечных штормов, которые скоро покроют Землю.
Что важно понимать, активность солнечных пятен началась после появления первой группы, AR3490, 18 ноября. После этого появилась еще одна – AR3491.
Что такое солнечный шторм
Солнечный шторм — это потенциально опасное проявление активности Солнца, спровоцированное потоками протонов и ионов, которые в результате солнечной вспышки или коронального выброса массы получили значительные энергии и скорости.
Стоит отметить, что часто это явление также называют космическим радиационным штормом.
После того как штормы достигают нашей планеты, они становятся причиной нарушений коротковолновой связи и неполадок в работе электрооборудования, вызывают ионизацию верхних слоев земной атмосферы и образование в ней радиоактивных изотопов (C-14, Be-10 и др.).
Что также интересно, это одна из причин появления полярных сияний.
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