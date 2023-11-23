Землю накриють сонячні шторми — перші подробиці

Як повідомляють західні астрономи, вони зафіксували на Сонці появу архіпелагу плям, які у найближчому майбутньому призведуть до нових сонячних штормів.

Що просто зараз відбувається на Сонці

Іноземні науковці звертають увагу на те, що новоутворений архіпелаг сонячних плям простягається приблизно на 201168 кілометрів і перевищує нашу планету в ширину у понад 15 разів.

За їхніми словами, це масштабне об'єднання сонячних плям можна вважати одним з найбільших, яке вдалося зафіксувати протягом останніх 10 років.

Й саме воно стане причиною нових сонячних штормів, які незабаром накриють Землю.

Що важливо розуміти, активність сонячних плям розпочалася після появи першої групи, AR3490, 18 листопада. Після цього з'явилася ще одна - AR3491.

Активність сонячних плям супроводжується великими плазмовими петлями, визначеними як сонячні протуберанці. Астрономи попереджають, що ці петлі можуть відірватися в будь-який момент, залишивши після себе тимчасові "вогняні каньйони" на поверхні Сонця. Поширити

Що таке сонячний шторм

Сонячний шторм — це потенційно небезпечний прояв активності Сонця, який спровокований потоками протонів та іонів, що в результаті сонячного спалаху або коронального викиду маси отримали значні енергії й швидкості.

Варто зазначити, що доволі часто це явище також називають космічним радіаційним штормом.

Після того, як вони досягають нашої планети, вони стають причиною порушень короткохвильового зв'язку і до неполадок у роботі електрообладнання, викликають іонізацію верхніх шарів земної атмосфери й утворення в ній радіоактивних ізотопів (C-14, Be-10 та ін.).

Що також цікаво, це є однією з причин появи полярних сяйв.