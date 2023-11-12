Будет ли погода влиять на работу украинской авиации — ответ Воздушных сил

Ухудшение погодных условий повлияет на работу авиации. В частности, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.
Плохая погода будет влиять на работу авиации
Спикер также прокомментировал ночные удары по Украине на работу украинской противовоздушной обороны, которой удалось сбить авиационную ракету Х-59.
Как погода может повлиять на контрнаступление ВСУ
Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду.
Также представитель ОК "Восток" пояснил, что туманы и дожди скажутся на использовании беспилотных летательных аппаратов, которые не могут применяться в такую погоду. В такую погоду будет трудно применять тактическую и армейскую авиацию, будет значительно сложнее вести боевые действия.
Именно поэтому военные будут следить и реагировать на это в соответствии с обстановкой и оперативным положением на местах.
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