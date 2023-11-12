Чи буде погода впливати на роботу української авіації — відповідь Повітряних сил

Погіршення погодних умов вплине на роботу авіації. Зокрема, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.
Погана погода буде впливати на роботу авіації
Речник також прокоментував нічні удари по Україні на роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.
Як погода може вплинути на контрнаступ ЗСУ
Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть дивитись на погоду.
Також речник ОК “Схід” пояснив, що тумани та дощі позначаться на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватися в таку погоду. Під час такої погоди буде важко застосовувати тактичну та армійську авіацію, буде значно складніше вести бойові дії.
Саме тому військові будуть слідкувати та реагувати на це відповідно до обстановки та оперативного стану на місцях.
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