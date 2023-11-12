Чи буде погода впливати на роботу української авіації — відповідь Повітряних сил

Погіршення погодних умов вплине на роботу авіації. Зокрема, від погоди залежить і процес завдання ударів по Україну з боку росіян.

Погана погода буде впливати на роботу авіації

Зараз буде суттєво впливати на діяльність авіаційну погодні умови, тому що від погодних умов суттєво залежить повітряна обстановка і процес завдання ударів. Погода впливає на це, - сказав він. Поширити

Речник також прокоментував нічні удари по Україні на роботу української протиповітряної оборони, якій вдалося збити авіаційну ракету Х-59.

Відпрацювали, збили ракету - це чудовий результат. Безумовно противник буде коригувати свої атаки, свої напади на Україні відповідно до своїх тактичних, стратегічних задумів, - додав Ігнат. Поширити

Як погода може вплинути на контрнаступ ЗСУ

Окремо Євлаш зауважив, що настання холодів вплине на перебіг бойових дій, проте військові будуть дивитись на погоду.

Якщо це будуть дощі, то це один сценарій, якщо одразу вдарять морози, то це буде інший сценарій. Оскільки ґрунт залишиться мерзлими, по ньому зможе їздити важка техніка Поширити

Також речник ОК “Схід” пояснив, що тумани та дощі позначаться на використанні безпілотних літальних апаратів, які не можуть застосовуватися в таку погоду. Під час такої погоди буде важко застосовувати тактичну та армійську авіацію, буде значно складніше вести бойові дії.

Саме тому військові будуть слідкувати та реагувати на це відповідно до обстановки та оперативного стану на місцях.