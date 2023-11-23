Снігопади та ожеледь. Українців попередили про погіршення погодних умов

26-27 листопада у низці областей України прогнозують снігопади та ожеледь. Очікується посилення вітру, а в деяких регіонах - дощ.
Погода в Україні 26-27 листопада
У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та Києві очікуються сильні снігопади.
У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.
В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.
ДСНС попереджає, що у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.
На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.
Рятувальники закликали українців бути обережними, дотримуватися правил безпеки, та не планувати дальні мандрівки на цей час.
Українців закликали економити електрику
Укренерго закликало українців максимально економити електроенергію з 17-00 до 19-00, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9-00 до 19-00.
В компанії закликали не вмикати одночасно потужні електроприлади, зменшити час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикати світло в порожніх приміщеннях, переносити прання на нічні години доби.
Зважаючи на особливості зимового споживання, насамперед це стосується співробітників офісів, підприємств і великих організацій.
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