Снігопади та ожеледь. Українців попередили про погіршення погодних умов

26-27 листопада у низці областей України прогнозують снігопади та ожеледь. Очікується посилення вітру, а в деяких регіонах - дощ.

Погода в Україні 26-27 листопада

У Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях та Києві очікуються сильні снігопади.

У Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській областях сильні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.

Приріст снігового покриву 20-30 см, місцями 40-50 см; очікуються хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Поширити

В Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та Криму пройдуть значні дощі.

ДСНС попереджає, що у північних, центральних, південних областях та Криму посилення вітру до 17-22 м/с, місцями до 25 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с; у західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

На акваторії Чорного моря очікується посилення вітру до 25-30 м/с; висота хвиль 20-30 дм, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада висота хвиль 30-50 дм.

Рятувальники закликали українців бути обережними, дотримуватися правил безпеки, та не планувати дальні мандрівки на цей час.

Українців закликали економити електрику

Укренерго закликало українців максимально економити електроенергію з 17-00 до 19-00, а потреба в раціональному ощадливому споживанні є з 9-00 до 19-00.

За останній тиждень похолодало на 6°C. Споживання електроенергії в Україні за цей час збільшилось на 11% та продовжує зростати. Для енергосистеми - це дуже стрімке та відчутне зростання навантаження. Для того, щоб задовольнити такий попит, необхідно, щоб в системі працювало додатково ще 1 атомний блок та 2-3 блоки теплоелектростанцій. Поширити

В компанії закликали не вмикати одночасно потужні електроприлади, зменшити час роботи обігрівачів та бойлерів, вимикати світло в порожніх приміщеннях, переносити прання на нічні години доби.

Зважаючи на особливості зимового споживання, насамперед це стосується співробітників офісів, підприємств і великих організацій.