Сніговий циклон в Україні. Коли та де буде перерва в опадах
Категорія
Україна
Дата публікації

Сніговий циклон в Україні. Коли та де буде перерва в опадах

Погода в Україні
Джерело:  Наталка Діденко

28 листопада атмосфера подарує паузу Україні, щоб справитися із наслідками снігового циклону. У більшості областей опадів не передбачається.

Погода в Україні 28 листопада

Синоптикиня Наталка Діденко пише, що циклон вже практично за межами України.

Вітер поки нікуди не подінеться - насипле циклону штурханів у спину, щоб ушивався на північний схід швидше.

28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу.

На дорогах - ожеледиця або снігова каша, або калюжі.

Вітер ще залишатиметься рвучким, сильним, із поривами до 15-22 метрів за секунду, а на заході просто помірний.

Температура повітря закріпить успіх циклону у розділі "сніг", не дасть розтанути, вночі очікується 4-10 градусів морозу! Завтра вдень 0-3 градуси морозу, на півночі до -4-7 градусів, а на півдні буде тепло, аж +4+7, в Криму до +10 градусів.

У Києві 28-го листопада сніг малоймовірний. Вітер південно-східного напрямку, до 15-18 метрів за секунду. Вночі у столиці буде морозно, -6-8 градусів, вдень близько нуля.

В Україну прийдуть нові циклони

29-го листопада з південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром.

30-го листопада циклон піде за межі України. А 1-го грудня прийде знову циклон, проте із відчутним потеплінням.

Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух.

Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях.

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