Сніговий циклон в Україні. Коли та де буде перерва в опадах

28 листопада атмосфера подарує паузу Україні, щоб справитися із наслідками снігового циклону. У більшості областей опадів не передбачається.
Погода в Україні 28 листопада
Синоптикиня Наталка Діденко пише, що циклон вже практично за межами України.
28 листопада в більшості областей України опадів не передбачається, на сході навіть можливі сонячні прояснення, лише в західній частині пройде мокрий сніг, можливе налипання мокрого снігу.
На дорогах - ожеледиця або снігова каша, або калюжі.
Вітер ще залишатиметься рвучким, сильним, із поривами до 15-22 метрів за секунду, а на заході просто помірний.
У Києві 28-го листопада сніг малоймовірний. Вітер південно-східного напрямку, до 15-18 метрів за секунду. Вночі у столиці буде морозно, -6-8 градусів, вдень близько нуля.
В Україну прийдуть нові циклони
29-го листопада з південного заходу в Україну знову прийде активний молодий циклон із снігом та дощем, із сильним вітром.
30-го листопада циклон піде за межі України. А 1-го грудня прийде знову циклон, проте із відчутним потеплінням.
Нагадаємо, станом на ранок 27 листопада через негоду в 16 областях України знеструмлено понад 2 тисячі населених пунктів, перекрито дорожній рух.
Найскладніша ситуація в Одеській, Миколаївській, Київській областях.
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