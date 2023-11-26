Двоє людей постраждали через снігопад на Одещині — фото та відео

Одеську область накрила сильна негода. Наразі на трасах є кілька аварій, унаслідок яких ускладнено рух, відомо про двох постраждалих.

Яка ситуація на Одещині

Рятувальники 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону.

В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги й супроводжують його до місця виклику.

Наразі на трасах є кілька аварій, унаслідок яких ускладнено рух. Відомо про двох постраждалих.

На трасі Одеса – Рені біля села Красна Коса перекинувся вантажний автомобіль з зерном. Водій, на щастя не постраждав.

На тій ж трасі біля села Броска на підйомі застрягли автомобілі, унаслідок чого збільшився затор.

Біля села Лиманське Ренійськоі ОТГ не змогла проїхати карета швидкої допомоги з хворим. Поліцейський офіцер громади довіз медиків та чоловіка у лікарню на своєму службовому транспорті.

Біля села Новокам’янка Ізмаїльського району пасажирський автобус Варна – Київ з 22 пасажирами з’їхав у кювет. Ніхто не постраждав.

Таких ситуацій на дорогах Одещини чимало.

На Одещині через сніг перекрили рух на двох трасах

Як повідомляє обласна адміністрація, автодорога М-15 Одеса — Рені, що веде на Бухарест, перекрита для всіх видів транспорту, а М-28 Одеса — Южне до обʼїзду Одеси перекрита для вантажівок.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що обмеження ввели орієнтовно на 12 годин. Він зауважив, що на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП.