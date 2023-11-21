Армія РФ атакувала ракетами припортову інфраструктуру на Одещині

Злочинна армія РФ здійснила ракетну атаку по об'єктах припортової інфраструктури на території Одеської області.

Що відомо про наслідки ракетної атаки армії РФ по Одеській області

За інформацією представників пресслужби командування Сил оборони півдня, внаслідок ворожої ракетної атаки є влучання у об’єкти припортової інфраструктури.

Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П, - зазначають представники ОСУВ “Південь”. Поширити

У командуванні Сил оборони півдня зазначили, що ворог атакує протирадіолокаційними ракетами, намагаючись виявити позицій сил ППО та знищити їх.

Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Що відомо про наслідки атак армії РФ авіабомбами по Херсонській області

За інформацією керівника Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, протягом вівторка, 21 листопада, злочинна армія РФ скинула на регіон 25 керованих авіабомб.

За його даними, бомби було запущено у період з 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.

У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі - 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.

19 листопада, окупанти обстріляли багатоповерхівку в Херсоні - 3-річна дитина отримала поранення, коли гуляла на вулиці з бабусею. Ще троє дорослих також постраждали.