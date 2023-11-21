Ракетні удари армії РФ. З-під завалів у Селидовому врятовано постраждалого — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Ракетні удари армії РФ. З-під завалів у Селидовому врятовано постраждалого — відео

МВС України
Селидове

У Селидовому на Донеччині, по якому в ніч проти 21 листопада російські окупанти випустили 4 ракети, продовжують пошукові роботи. З-під завалів будівлі врятували чоловіка.

Народився у сорочці

Під час пошукової операції в Селидовому після масованих ракетних ударів РФ по лікарні та шахті 21 листопада вдалося врятувати чоловіка.

Про це повідомляє МВС України у Telegram.

Селидове. Кадри порятунку пораненого чоловіка з-під завалів, – йдеться у повідомленні.

У МВС України додають, що наразі рятувальні роботи тривають.

Поліцейські-парамедики евакуйовували пацієнтів і медперсонал, а також надавали допомогу постраждалим.

Обстріл Селидового

Російські війська з вечора 20 листопада і вночі 21 листопада влаштували чергову атаку по Україні, запустивши п'ять ракет – "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К".

А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області. Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених.

У ніч на 15 листопада російська армія також вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих – до двох.

За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під'їзд.

Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.

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Армія РФ масовано атакувала ракетами Селидове на Донеччині, є загиблий та поранені
Ігор Клименко
Селидове

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