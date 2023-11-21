Ракетные удары армии РФ. Из-под завалов в Селидово спасен пострадавший — видео

В Селидово Донецкой области, по которому в ночь на 21 ноября российские оккупанты выпустили 4 ракеты, продолжают поисковые работы. Из-под завалов здания спасли мужчину.

Родился в рубашке

Во время поисковой операции в Селидово после массированных ракетных ударов РФ по больнице и шахте 21 ноября удалось спасти мужчину.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

Селидово. Кадры спасения раненого мужчины из-под завалов, – говорится в сообщении. Поделиться

В МВД Украины добавляют, что спасательные работы продолжаются.

Полицейские-парамедики эвакуировали пациентов и медперсонал, а также оказывали помощь пострадавшим.

Обстрел Селидового

Российские войска с вечера 20 ноября и ночью 21 ноября устроили очередную атаку по Украине, запустив пять ракет – "Искандер-К" и четыре С-300 и 10 дронов-камикадзе. ПВО удалось сбить 9 из 10 "шахедов" и ракету "Искандер-К".

А четырьмя ракетами С-300 РФ ударила по шахте и больнице в Селидово Донецкой области. Первоначально сообщалось о 6 раненых. Позже добавилось еще двое раненых.

В ночь на 15 ноября российская армия также ударила ракетами С-300 по Селидову Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов.

Сначала сообщалось об одной погибшей и двоих раненых. Позже количество пострадавших возросло до трех человек. А количество погибших – до двух.

По данным спасателей, ударом был разрушен целый подъезд.

Аварийно-спасательные работы на месте длились двое суток. В общей сложности по итогам спасательной операции, которую завершили 16 ноября, четыре человека погибли, трое были ранены.