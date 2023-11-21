Армия РФ массированно атаковала ракетами Селидово в Донецкой области, есть погибший и раненые

В ночь на 21 ноября российская армия ударила 4 ракетами по Селидово. Разрушения получили больница и шахта. Погиб человек, шестеро раненых.

Россия выпустила 4 ракеты по Селидово

Россияне устроили массированный удар ракетами С-300 по Селидово Донецкой области – атакованы больница и шахта. Шесть человек ранены, один погибший, под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил Telegram-канал главы МВД Игоря Клименко.

Ночью российские военные нанесли четыре ракетных удара по городу.

Первые две ракеты около 23:30 попали по территории больницы.

Повреждены 2 здания медучреждения, 6 гражданских людей получили ранения, – отметил Клименко. Поделиться

Он добавил, что под завалами могут быть пострадавшие, поэтому поисковые работы продолжаются.

Через несколько минут после удара по больнице оккупанты нанесли еще два ракетных удара по шахте.

Один работник предприятия погиб, – отметил Клименко. Поделиться

Как рассказали в Минэнерго, погибший – 63-летний Виктор Кужель.

Кроме того, 39 горняков оказались заблокированы под землей.

По состоянию на данный момент все шахтеры подняты на поверхность. Также повреждены 4 здания, 19 транспортных средств, линия электропередач, – добавил глава МВД. Поделиться

Как уточнили в Минэнерго, речь идет о шахте ГП "Селидовуголь".

В результате попаданий двух ракет шахта получила серьезные повреждения. В частности, образовалась воронка диаметром 10 м, разрушены здания, повреждены линии электропередачи, – рассказали в министерстве. Поделиться

В Селидово возросло число погибших

В городе Селидово Донецкой области, по которому 15 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар, продолжаются аварийно-спасательные работы. Сейчас известно о двух погибших.

Еще два человека могут находиться под завалами после ракетного обстрела российской армией города Селидово Донецкой области. Их ищут 20 спасателей и 5 единиц техники.

По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 2 человек, говорится в сообщении. Поделиться

Также были травмированы трое местных жителей, спасены 6 человек, среди которых есть ребенок.

В результате удара РФ разрушен 1 частный жилой дом, частично разрушен 4-этажный жилой дом, повреждены 16 частных и 7 многоквартирных домов.