Армія РФ масовано атакувала ракетами Селидове на Донеччині, є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ масовано атакувала ракетами Селидове на Донеччині, є загиблий та поранені

Ігор Клименко
Селидове

В ніч проти 21 листопада російська армія вдарила 4 ракетами по Селідово. Руйнувань зазнали лікарня та шахта. Загинув чоловік, шестеро поранених.

Росія випустила 4 ракети по Селидовому

Росіяни влаштували масований удар ракетами С-300 по Селидовому Донецької області – атаковані лікарня та шахта. Шістьох людей поранено, один загиблий, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив Telegram-канал голови МВС Ігоря Клименка.

Вночі російські військові завдали чотири ракетні удари по місту.

Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні.

Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення, – зазначив Клименко.

Він додав, що під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після удару по лікарні окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті.

Один працівник підприємства загинув, – зазначив Клименко.

Як розповіли у Міненерго, загиблий – 63-річний Віктор Кужель.

Крім того, 39 гірників опинились заблокованими під землею.

Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Також пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач, – додав голова МВС.

Як уточнили в Міненерго, йдеться про шахту ДП "Селидівввугілля".

Внаслідок влучень двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилася вирва діаметром 10 м, зруйновані будівлі, пошкоджені лінії електропередачі, – розповіли в міністерстві.

У Селидовому зросла кількість загиблих

У місті Селидове Донецької області, по якому 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару, тривають аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 2 загиблих.

Ще двоє людей можуть бути під завалами після ракетного обстрілу російською армією міста Селидове на Донеччині. Їх шукають 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 2 осіб, - йдеться у повідомленні.

Також було травмовано трьох місцевих жителів, врятовано 6 людей, серед яких є дитина.

В результаті удару РФ зруйновано 1 приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Селидовому на Донеччині. Зросла кількість загиблих
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ вдарила по критичній інфраструктурі Херсонщини. Є загиблий
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ поцілили по енергообʼєкту на Одещині. Є поранений
Сили оборони півдня України
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм