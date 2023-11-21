Армія РФ масовано атакувала ракетами Селидове на Донеччині, є загиблий та поранені

В ніч проти 21 листопада російська армія вдарила 4 ракетами по Селідово. Руйнувань зазнали лікарня та шахта. Загинув чоловік, шестеро поранених.

Росія випустила 4 ракети по Селидовому

Росіяни влаштували масований удар ракетами С-300 по Селидовому Донецької області – атаковані лікарня та шахта. Шістьох людей поранено, один загиблий, під завалами можуть перебувати люди.

Про це повідомив Telegram-канал голови МВС Ігоря Клименка.

Вночі російські військові завдали чотири ракетні удари по місту.

Перші дві ракети близько 23:30 влучили по території лікарні.

Пошкоджено 2 будівлі медзакладу, 6 цивільних людей отримали поранення, – зазначив Клименко. Поширити

Він додав, що під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають.

За кілька хвилин після удару по лікарні окупанти завдали ще два ракетні удари по шахті.

Один працівник підприємства загинув, – зазначив Клименко. Поширити

Як розповіли у Міненерго, загиблий – 63-річний Віктор Кужель.

Крім того, 39 гірників опинились заблокованими під землею.

Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Також пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів, лінію електропередач, – додав голова МВС. Поширити

Як уточнили в Міненерго, йдеться про шахту ДП "Селидівввугілля".

Внаслідок влучень двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилася вирва діаметром 10 м, зруйновані будівлі, пошкоджені лінії електропередачі, – розповіли в міністерстві. Поширити

У Селидовому зросла кількість загиблих

У місті Селидове Донецької області, по якому 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару, тривають аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 2 загиблих.

Ще двоє людей можуть бути під завалами після ракетного обстрілу російською армією міста Селидове на Донеччині. Їх шукають 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 2 осіб, - йдеться у повідомленні. Поширити

Також було травмовано трьох місцевих жителів, врятовано 6 людей, серед яких є дитина.

В результаті удару РФ зруйновано 1 приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.