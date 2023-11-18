Війська РФ поцілили по енергообʼєкту на Одещині. Є поранений

Унаслідок російської нічної атаки дронами пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Співробітник обʼєкта зазнав поранення.
На Одещині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури
Сили оборони Півдня повідомляють, що в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Загалом Сили ППО за ніч на півдні України знищили 8 ударних дронів: Миколаївська область - 6, по 1 на Херсонщині та Одещині.
Що відомо про атаку дронів 18 листопада
У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну 38 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 29.
Відомо, що близько десятка дронів збили на підступах до Києва. Два дрони збили над Дніпропетровською областю.
У Хмельницькій області вночі також працювало ППО.
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