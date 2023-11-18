Війська РФ поцілили по енергообʼєкту на Одещині. Є поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ поцілили по енергообʼєкту на Одещині. Є поранений

Сили оборони півдня України
Дрон

Унаслідок російської нічної атаки дронами пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури в Одеській області. Співробітник обʼєкта зазнав поранення.

На Одещині пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури

Сили оборони Півдня повідомляють, що в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано.

Загалом Сили ППО за ніч на півдні України знищили 8 ударних дронів: Миколаївська область - 6, по 1 на Херсонщині та Одещині.

Що відомо про атаку дронів 18 листопада

У ніч на 19 листопада російські війська атакували Україну 38 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 29.

Відомо, що близько десятка дронів збили на підступах до Києва. Два дрони збили над Дніпропетровською областю.

У Хмельницькій області вночі також працювало ППО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як Україна може відповісти на ракетні атаки армії РФ по енергооб'єктах — пояснення глави Міненерго
Повітряні сили
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Для ударів по енергооб'єктам України. Стала відома кількість російських ракет у Криму
Ракети армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО вночі збили над Україною 29 "шахедів"
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм