Войска РФ ударили по энергообъекту в Одесской области. Есть раненый

В результате российской ночной атаки дронами поврежден объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Сотрудник объекта получил ранение.
В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры
Силы обороны Юга сообщают, что в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.
Всего Силы ПВО за ночь на юге Украины уничтожили 8 ударных дронов: Николаевская область - 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.
Что известно об атаке дронов 18 ноября
В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину 38 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов.
Известно, что около десятка дронов сбили на подступах к Киеву. Два дрона сбили над Днепропетровской областью.
В Хмельницкой области ночью тоже работало ПВО.
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