Войска РФ ударили по энергообъекту в Одесской области. Есть раненый

В результате российской ночной атаки дронами поврежден объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Сотрудник объекта получил ранение.

В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Силы обороны Юга сообщают, что в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован. Поделиться

Всего Силы ПВО за ночь на юге Украины уничтожили 8 ударных дронов: Николаевская область - 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

Что известно об атаке дронов 18 ноября

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину 38 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов.

Известно, что около десятка дронов сбили на подступах к Киеву. Два дрона сбили над Днепропетровской областью.

В Хмельницкой области ночью тоже работало ПВО.