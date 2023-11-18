Войска РФ ударили по энергообъекту в Одесской области. Есть раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ударили по энергообъекту в Одесской области. Есть раненый

Силы обороны юга Украины
Дрон
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В результате российской ночной атаки дронами поврежден объект энергетической инфраструктуры в Одесской области. Сотрудник объекта получил ранение.

В Одесской области поврежден объект энергетической инфраструктуры

Силы обороны Юга сообщают, что в Одесском районе произошло попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Повреждено админздание. Вспыхнул пожар, который оперативно локализован. Один гражданский сотрудник получил ранение, он госпитализирован.

Всего Силы ПВО за ночь на юге Украины уничтожили 8 ударных дронов: Николаевская область - 6, по 1 в Херсонской и Одесской областях.

Что известно об атаке дронов 18 ноября

В ночь на 19 ноября российские войска атаковали Украину 38 ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов.

Известно, что около десятка дронов сбили на подступах к Киеву. Два дрона сбили над Днепропетровской областью.

В Хмельницкой области ночью тоже работало ПВО.

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