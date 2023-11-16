Удар РФ по Селидовому на Донеччині. Зросла кількість загиблих

У місті Селидове Донецької області, по якому 15 листопада російські окупанти завдали ракетного удару, тривають аварійно-рятувальні роботи. Наразі відомо про 2 загиблих.

У Селидовому зросла кількість загиблих

Як уточнили в ДСНС, в результаті проведених робіт виявлено та вилучено тіла 2 загиблих.

Ще двоє людей можуть бути під завалами після ракетного обстрілу російською армією міста Селидове на Донеччині. Їх шукають 20 рятувальників та 5 одиниць техніки.

За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 2 осіб, - йдеться у повідомленні. Поширити

Також було травмовано трьох місцевих жителів, врятовано 6 людей, серед яких є дитина.

В результаті удару РФ зруйновано 1 приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків.

Обстріл Селидового

Нагадаємо, 15 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди.

Працівникам ДСНС спільно з поліцейськими вдалося дістати з-під уламків будівлі чоловіка та жінку, яких доправили до лікарні. Також було врятовано ще кількох людей, у тому числі і дитину. Постраждалих доправили до лікарні.

У Донецькій обласній прокуратурі поінформували, що ворог завдав чотири ракетні удари по житлових кварталах у Селидове, попередньо, із зенітно-ракетного комплексу С-300.