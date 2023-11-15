Війська РФ обстріляли багатоповерхівку у Селидовому на Донеччині. Є загибла

У ніч на 15 листопада війська РФ завдали ракетного удару по Селидовому на Донеччині. Врятовано 5 людей. Відомо про одну загиблу.

РФ вдарила по Селидовому на Донеччині

ДСНС повідомляє, що в результаті ракетного удару відбулось руйнування під’їзду 4-поверхового житлового будинку.

Врятовано поранених чоловіка та жінку, яких доставили до медичного закладу.

Також із пошкодженої квартири на 4-му поверсі рятувальники допомогли вибратися трьом людям, серед яких і дитина. Поширити

Під завалами знайшли тіло загиблої жінки. Ймовірно під руїнами ще залишається щонайменше одна особа.

Обстріли України за минулу добу

14 листопада, двічі ворог завдавав артилерійські удари по місту Очаків на Миколаївщині. Внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

Дніпропетровська ОВА повідомляє про обстріл Нікопольщини.