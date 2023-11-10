Армія РФ вдарили дронами по Дніпропетровщині. Є загибла та поранений

Російські військові вдень атакували дронами місто Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка та дістав поранення чоловік.
Росіяни вдень вдарили дронами по Нікополю
В ОВА додали, що наслідки атаки уточнюються.
Нікопольський феросплавний завод закривається
Акціонерне товариство "Нікопольський феросплавний завод" заявило про призупинення свого виробництва на зимовий період через постійні обстріли з боку російських окупантів.
Про це повідомляє пресслужба підприємства.
Адміністрація АТ зауважує, що Нікополь Дніпропетровської області знаходиться за 5 кілометрів від тимчасово окупованого російськими загарбниками Енергодару, через що щодня зазнає обстрілів ворожої артилерії.
Серед цілей військ РФ – підприємства критичної, енергетичної та промислової інфраструктури України, і Нікопольський феросплавний завод відповідно.
Як зазначають у керівництві підприємства, через "непрогнозовані дії окупантів в АТ НЗФ можливі перебої із забезпеченням енергоресурсів - електроенергією та водою". Крім того, під загрозою здоров'я та життя персоналу, тому в рамках соціального партнерства з Нікопольською громадою завод впроваджує та посилює заходи безпеки.
В АТ НЗФ додали, що після усунення загрози обстрілів енергосистеми України завод готовий продовжити постійну роботу.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-