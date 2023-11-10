Армия РФ ударила дронами по Днепропетровщине. Есть погибшая и раненая

Российские военные днем атаковали дронами город Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина.

Россияне днем ударили дронами по Никополю.

После обеда враг ударил по Никополю двумя дронами-камикадзе. Погибла 67-летняя женщина. Осколочные ранения получил мужчина 68 лет. Он госпитализирован, - сообщают в ОВА. Поделиться

В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются.

Никопольский ферросплавный завод закрывается

Акционерное общество "Никопольский ферросплавный завод" заявило о приостановлении своего производства на зимний период из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Администрация АО отмечает, что Никополь Днепропетровской области находится в 5 километрах от временно оккупированного российскими захватчиками Энергодара, из-за чего ежедневно подвергается обстрелам вражеской артиллерии.

Среди целей войск РФ – предприятия критической, энергетической и промышленной инфраструктуры Украины и Никопольский ферросплавный завод соответственно.

Как отмечают в руководстве предприятия, из-за "непрогнозируемых действий оккупантов в АО НЗФ возможны перебои с обеспечением энергоресурсов - электроэнергией и водой". Кроме того, под угрозой здоровья и жизни персонала, поэтому в рамках социального партнерства с Никопольским сообществом завод внедряет и усиливает меры безопасности.

Для сохранения печных агрегатов администрацией АО НЗФ принято решение о временной приостановке производства ферросплавной продукции. Между тем, на предприятии продолжат выполнять строительные и ремонтные работы, связанные с модернизацией оборудования и энергокоммуникаций, которые неоднократно были повреждены из-за обстрелов, – рассказали в администрации предприятия. Поделиться

В АО НЗФ добавили, что после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины завод готов продолжить постоянную работу.