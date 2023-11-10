Армия РФ ударила дронами по Днепропетровщине. Есть погибшая и раненая

Российские военные днем атаковали дронами город Никополь Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина и получил ранения мужчина.
Россияне днем ударили дронами по Никополю.
В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются.
Никопольский ферросплавный завод закрывается
Акционерное общество "Никопольский ферросплавный завод" заявило о приостановлении своего производства на зимний период из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Администрация АО отмечает, что Никополь Днепропетровской области находится в 5 километрах от временно оккупированного российскими захватчиками Энергодара, из-за чего ежедневно подвергается обстрелам вражеской артиллерии.
Среди целей войск РФ – предприятия критической, энергетической и промышленной инфраструктуры Украины и Никопольский ферросплавный завод соответственно.
Как отмечают в руководстве предприятия, из-за "непрогнозируемых действий оккупантов в АО НЗФ возможны перебои с обеспечением энергоресурсов - электроэнергией и водой". Кроме того, под угрозой здоровья и жизни персонала, поэтому в рамках социального партнерства с Никопольским сообществом завод внедряет и усиливает меры безопасности.
В АО НЗФ добавили, что после устранения угрозы обстрелов энергосистемы Украины завод готов продолжить постоянную работу.
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