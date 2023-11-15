Войска РФ обстреляли многоэтажку в Селидово Донецкой области. Есть погибшая
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ обстреляли многоэтажку в Селидово Донецкой области. Есть погибшая

Селидово
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В ночь на 15 ноября войска РФ нанесли ракетный удар по Селидову в Донецкой области. Спасены 5 человек. Известно об одной погибшей.

РФ ударила по Селидову в Донецкой области

ГСЧС сообщает, что в результате ракетного удара произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома.

Спасены раненые мужчина и женщина, которых доставили в медицинское учреждение.

Также из поврежденной квартиры на 4 этаже спасатели помогли выбраться трем людям, среди которых и ребенок.

Под завалами обнаружили тело погибшей женщины. Вероятно, под руинами еще остается по меньшей мере один человек.

Обстрелы Украины за минувшие сутки

14 ноября дважды враг наносил артиллерийские удары по городу Очаков Николаевской области. В результате повреждено административное здание. Пострадавших нет.

Днепропетровская ОВА сообщает об обстреле Никопольщины.

Наутро враг снова атаковал Никополь. Попал по городу двумя дронами-камикадзе. Предварительно погибших и пострадавших нет.

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