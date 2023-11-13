Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область. Є поранений

Окупанти 13 листопада обстріляли Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії та дронои-камікадзе, є поранений.

Окупанти обстріляли Нікопольщину

Поранений 42-річний чоловік. Він в лікарні в стані середньої тяжкості, - написали в ОВА. Поширити

Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач.

Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста

11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.

Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.

Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.

За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.