Армія РФ обстріляла Дніпропетровську область. Є поранений

Окупанти 13 листопада обстріляли Нікополь та Покровську громаду на Дніпропетровщині з важкої артилерії та дронои-камікадзе, є поранений.
Окупанти обстріляли Нікопольщину
Пошкоджене комунальне підприємство та інфраструктурний об’єкт. Понівечені 3 приватні будинки, стільки ж господарських споруд і 2 гаражі. Побиті й газогін та лінія електропередач.
Армія РФ обстріляла Херсон у річницю звільнення міста
11 листопада, близько 15:00, солдати РФ почали обстрілювати Херсон.
Загалом було зафіксовано чотири вибухи. Окрім того, зазначається, що обстріл спричинив пожежу в будинку.
Згодом з’явилася інформація про те, що в результаті влучання ворожого снаряду в багатоквартирний будинок у центральній частині Херсона постраждали двоє людей.
За словами представників місцевої влади, поранення голови, шиї та ніг середнього ступеня тяжкості отримала 29-річна жінка. Її шпиталізували до лікарні.
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