Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область. Есть раненый

Оккупанты 13 ноября обстреляли Никополь и Покровскую общину на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и дронои-камикадзе, ранены.
Оккупанты обстреляли Никопольщину
Поврежден коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродованы 3 частных дома, столько же хозяйственных построек и 2 гаража. Разбиты и газопровод и линия электропередач.
Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города
11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.
В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.
Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.
По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.
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