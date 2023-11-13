Армия РФ обстреляла Днепропетровскую область. Есть раненый

Оккупанты 13 ноября обстреляли Никополь и Покровскую общину на Днепропетровщине из тяжелой артиллерии и дронои-камикадзе, ранены.

Оккупанты обстреляли Никопольщину

Раненый 42-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести, – написали в ОВА. Поделиться

Поврежден коммунальное предприятие и инфраструктурный объект. Изуродованы 3 частных дома, столько же хозяйственных построек и 2 гаража. Разбиты и газопровод и линия электропередач.

Армия РФ обстреляла Херсон в годовщину освобождения города

11 ноября около 15:00 солдаты РФ начали обстреливать Херсон.

В общей сложности было зафиксировано четыре взрыва. Кроме того, отмечается, что обстрел вызвал пожар в доме.

Впоследствии появилась информация о том, что в результате попадания вражеского снаряда в многоквартирный дом в центральной части Херсона пострадали два человека.

По словам представителей местных властей, ранение головы, шеи и ног средней степени тяжести получила 29-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу.