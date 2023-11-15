Російські війська обстріляли Сумську область. Є поранений та руйнування

Російські окупаційні війська вдень у середу, 15 листопада, обстріляли з міномета місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Є поранений.

Що відомо про обстріл Сумщини

Унаслідок обстрілу 48-річний місцевий житель дістав поранення, - йдеться в повідомленні. Поширити

У місті пошкоджено лінію електропередачі та фасади приватних будинків. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Армія РФ атакувала Запорізьку область

Російскі війська 15 листопада вдарили ракетами по Запорізькому району області. Одна людина загинула, сім отримали поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.

Станом на цю хвилину відомо про 1 загиблого чоловіка та сімох поранених осіб, з яких двоє – жінки, – розповів він. Поширити

За словами Малашка, з 09:50 до 10:18 російські війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Тип ракет наразі уточнюється, – додав голова ОВА. Поширити

Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.