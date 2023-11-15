Російські війська обстріляли Сумську область. Є поранений та руйнування

Російські окупаційні війська вдень у середу, 15 листопада, обстріляли з міномета місто Середина-Буда Шосткинського району Сумської області. Є поранений.
Що відомо про обстріл Сумщини
У місті пошкоджено лінію електропередачі та фасади приватних будинків. Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Армія РФ атакувала Запорізьку область
Російскі війська 15 листопада вдарили ракетами по Запорізькому району області. Одна людина загинула, сім отримали поранення.
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram.
За словами Малашка, з 09:50 до 10:18 російські війська нанесли 3 ракетних удари по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.
Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем ударів.
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