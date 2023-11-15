Российские войска обстреляли Сумскую область. Есть раненый и разрушение

Российские оккупационные войска днем в среду, 15 ноября, обстреляли из миномета город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области. Есть раненый.
Что известно об обстреле Сумщины
В городе повреждена линия электропередачи и фасады частных домов. Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Армия РФ атаковала Запорожскую область
Российские войска 15 ноября ударили ракетами по Запорожскому району области. Один человек погиб, семь получили ранения.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в Telegram.
По словам Малашко, с 09:50 до 10:18 российские войска нанесли 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.
Кроме того, взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом ударов.
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