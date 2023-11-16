Удар РФ по Селидову в Донецкой области. Возросло количество погибших

В городе Селидово Донецкой области, по которому 15 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар, продолжаются аварийно-спасательные работы. Сейчас известно о двух погибших.

В Селидово возросло число погибших

Как уточнили в ГСЧС, в результате проведенных работ обнаружены и изъяты тела 2 погибших.

Еще два человека могут быть под завалами после ракетного обстрела российской армией города Селидово Донецкой области. Их ищут 20 спасателей и 5 единиц техники.

По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 2 человек, говорится в сообщении. Поделиться

Также были травмированы трое местных жителей, спасены 6 человек, среди которых есть ребенок.

В результате удара РФ разрушен 1 частный жилой дом, частично разрушен 4-этажный жилой дом, повреждены 16 частных и 7 многоквартирных домов.

Обстрел Селидового

Напомним, 15 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидову Донецкой области. В результате атаки была повреждена многоэтажка, и под завалами оказались люди.

Работникам ГСЧС совместно с полицейскими удалось извлечь из-под обломков здания мужчины и женщину, которых доставили в больницу. Также были спасены еще несколько человек, в том числе и ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

В Донецкой областной прокуратуре проинформировали, что враг нанес четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300.